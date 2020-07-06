natapoly

Наталия natapoly

 
29 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад

Добрый день!

Меня зовут Наталия, я веб дизайнер и маркетолог.

Я помогу привлечь больше клиентов в Ваш бизнес и увеличить продажи за счет качественного и продающего дизайна.

Я люблю создавать что-то новое и креативное, при этом всегда думаю наперед, что необходимо и что ищет пользователь того или иного продукта или услуги, и как превратить просто посетителя сайта в клиента. 

Работаю в Figma и Adobe Photoshop.

Если Вы хотите поработать со мной, мы можем обсудить Ваш проект прямо сейчас! :)

Мое портфолио:

http://natapoly.tilda.ws/

https://www.behance.net/natapoly

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Отзывы заказчиков

Droga1979
Евгений 
42 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$80
10 баллов
5 лет назад
Редизайн сайта проекта
Отличная работа, которая ещё продолжается. Быстрый и коммуникационный исполнитель.
Очень хороший заказчик, четко и понятно описал поставленную задачу. Всегда был на связи и отвечал оперативно. Спасибо за сотрудничество!
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