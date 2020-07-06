Добрый день!
Меня зовут Наталия, я веб дизайнер и маркетолог.
Я помогу привлечь больше клиентов в Ваш бизнес и увеличить продажи за счет качественного и продающего дизайна.
Я люблю создавать что-то новое и креативное, при этом всегда думаю наперед, что необходимо и что ищет пользователь того или иного продукта или услуги, и как превратить просто посетителя сайта в клиента.
Работаю в Figma и Adobe Photoshop.
Если Вы хотите поработать со мной, мы можем обсудить Ваш проект прямо сейчас! :)
Мое портфолио:
Действие аккаунта приостановлено!
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Отзывы заказчиков
$80
10 баллов
5 лет назад
Отличная работа, которая ещё продолжается. Быстрый и коммуникационный исполнитель.
Ответный отзыв
Очень хороший заказчик, четко и понятно описал поставленную задачу. Всегда был на связи и отвечал оперативно. Спасибо за сотрудничество!