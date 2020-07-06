Добрый день!

Меня зовут Наталия, я веб дизайнер и маркетолог.

Я помогу привлечь больше клиентов в Ваш бизнес и увеличить продажи за счет качественного и продающего дизайна.

Я люблю создавать что-то новое и креативное, при этом всегда думаю наперед, что необходимо и что ищет пользователь того или иного продукта или услуги, и как превратить просто посетителя сайта в клиента.

Работаю в Figma и Adobe Photoshop.

Если Вы хотите поработать со мной, мы можем обсудить Ваш проект прямо сейчас! :)

Мое портфолио:

http://natapoly.tilda.ws/

https://www.behance.net/natapoly