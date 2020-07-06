Редизайн сайта проекта

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен11 заявок1315 просмотров
#1$80

Объявляется конкурс на редизайн сайта http://densemyi.ru/

Требуется Главная и видение внутренней страницы первого раздела.

Бюджет у проекта небольшой. Ибо конкурс благотворительный. Однако, победитель кроме конкурсной части при предоставлении  исходника получит еще 70 долларов за дизайн внутренних страниц. Благодарю за понимание. Очень хочется помочь сделать фонду что то очень красивое и милое.

Во вложении набросок из элементов текущего сайта и похожих, показывающий расположение блоков и собственно сами блоки, которые предлагается сделать на Главной странице сайта.

Цветовые схемы: голубые, белые, желтые. Ромашки в фоне и в динамике надо продумать, чтобы были.

Можно сделать небольшой редизайн логотипа. А именно, убрать жесткий контур и оставить ромашку  - на том же уровне сделать красивое более крупное название проекта.

перечень разделов:1. О проекте

  • Положение
  • Концепция проекта
  • Награды
  • Оргкомитет
2. О празднике
  • Традиции и легенды
  • Стихи
  • Гимн
3. Пресс-центр
  • Все новости
  • Пресс-релизы
  • О нас пишут
4. Медиацентр
  • Фотобанк
  • Видеобанк
5. Акция "Подари жизнь" 6. Партнеры 7. Подать заявку 
5 лет назад
Droga1979
Евгений 
42 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Победитель конкурса

natapoly
Наталия 
29 лет
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
5 лет назад
#1
Отличная работа, которая ещё продолжается. Быстрый и коммуникационный исполнитель.
Очень хороший заказчик, четко и понятно описал поставленную задачу. Всегда был на связи и отвечал оперативно. Спасибо за сотрудничество!

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5 лет назад
5 лет назад
natapoly
Наталия 
29 лет
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
5 лет назад
#1
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