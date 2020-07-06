Требуется Сделать фон для интернет магазина Авито. Пример Фона прикрепил. Фотографии производимой продукции(фото есть предоставлю) разместить по краям с названием . Логотип(имеется), телефон, мейл, сайт разместить в шапке . Обсуждение в ...
Редизайн сайта проекта
Объявляется конкурс на редизайн сайта http://densemyi.ru/
Требуется Главная и видение внутренней страницы первого раздела.
Бюджет у проекта небольшой. Ибо конкурс благотворительный. Однако, победитель кроме конкурсной части при предоставлении исходника получит еще 70 долларов за дизайн внутренних страниц. Благодарю за понимание. Очень хочется помочь сделать фонду что то очень красивое и милое.
Во вложении набросок из элементов текущего сайта и похожих, показывающий расположение блоков и собственно сами блоки, которые предлагается сделать на Главной странице сайта.
Цветовые схемы: голубые, белые, желтые. Ромашки в фоне и в динамике надо продумать, чтобы были.
Можно сделать небольшой редизайн логотипа. А именно, убрать жесткий контур и оставить ромашку - на том же уровне сделать красивое более крупное название проекта.
перечень разделов:1. О проекте
- Положение
- Концепция проекта
- Награды
- Оргкомитет
- Традиции и легенды
- Стихи
- Гимн
- Все новости
- Пресс-релизы
- О нас пишут
- Фотобанк
- Видеобанк
Победитель конкурса
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