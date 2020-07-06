Редизайн сайта проекта

# 1 — $ 80

Объявляется конкурс на редизайн сайта http://densemyi.ru/

Требуется Главная и видение внутренней страницы первого раздела.

Бюджет у проекта небольшой. Ибо конкурс благотворительный. Однако, победитель кроме конкурсной части при предоставлении исходника получит еще 70 долларов за дизайн внутренних страниц. Благодарю за понимание. Очень хочется помочь сделать фонду что то очень красивое и милое.

Во вложении набросок из элементов текущего сайта и похожих, показывающий расположение блоков и собственно сами блоки, которые предлагается сделать на Главной странице сайта.

Цветовые схемы: голубые, белые, желтые. Ромашки в фоне и в динамике надо продумать, чтобы были.

Можно сделать небольшой редизайн логотипа. А именно, убрать жесткий контур и оставить ромашку - на том же уровне сделать красивое более крупное название проекта.

перечень разделов:1. О проекте

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