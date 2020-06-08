Создать дизайн продающего лэндинга под 3 размера

$15
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Закрыт67 заявок920 просмотров

Нужно создать дизайн продающего лэндинга, 3 размера: мобайл, планшет, ПК. 

Есть бриф.

5 лет назад
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