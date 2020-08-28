Дизайн лендинга + установка на Тильду

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Завершен62 заявки1449 просмотров

Добрый день, уважаемые мастеры дизайна.

Нам нужно создать дизайн сайта по прототипу:

https://yadi.sk/d/4EYU6v4iCEu6wA

Если есть понимание как улучшить прототип, будет еще лучше.

Tilda
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Выбранный исполнитель

Artyom-S
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Все супер, дизайн огонь. Спасибо за оперативность!
Спасибо за классный проект, Анатолия я бы описал как крайне позитивного и когнетивного заказчика)

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