Разработать дизайн сайту с валютами. На сайте должен быть общий график с валютой, информация ценах на валюту в разных банках, возможность просмотра на графике валют разных банков. Должно быть разделение на российские банки и украинские ...
Корректировка готового шаблона и доработка
нужно настроить и доделать сайт все необходимое есть работаем в Revel Framework бюджет 7,000 поскольку тут корректировка готового шаблона и доработка работу нужно сделать чем быстрее тем лучше оплата после выполнения работы переводом на карту можем заключить договор подряда использовать Laraship marketplace
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов55 заявокЗакрыт5 лет назад
- $87
Необходимо нарисовать дизайн лендинга в фотошопе. Прототип пришлю исполнителю. Ширина макета - 1920 px, ширина контентной части - 1140 px + версия для планшета (по разрешению ориентируемся на ipad pro в портретной ориентации) + ...Дизайн сайтов60 заявокЗакрыт5 лет назад
В онлайн-проект нужен дизайнерДизайн сайтов70 заявокЗакрыт5 лет назад
- $12
Прошу откликаться только после прочтения т.з. Прикладывайте ссылки на ваши работы (не более трёх), схожие с заданием или просто лучшие ваши дизайны. Стоимость указана окончательная. Разработать ...Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте Нужно сделать real estate сайт в elementor pro в связке с ACFНужно дизайн следующих элементов:HeaderFooterMain pageProperties pageSingle property page Примеры, которые подходят:https://tokyo.wpresidence.net/https://code-theme.com/html/findhouses/index.htmlБолее точное тз отправлю в личные сообщенияЕсли ваша идея действительно крутая, но нереализуема стандартными средствами ...Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Нужно сделать красивую обложку на Ютуб канал - https://www.youtube.com/channel/UCsu73MNli6HYhrfAqqXvaAQ?view_as=subscriberДизайн сайтов33 заявкиЗакрыт5 лет назад
Требуется прогрессивный редизайн одностраничного сайта по переводу компаний на удаленную работу на современный лад. Тематика - удаленные сотрудники, удаленная работа, удаленный офис. Предложите стоимость, покажите примеры из портфолиоДизайн сайтов74 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $40
Срочно нужно сделать дизайн сайтаДизайн сайтов61 заявкаЗакрыт5 лет назад