нужно настроить и доделать сайт все необходимое есть работаем в Revel Framework бюджет 7,000 поскольку тут корректировка готового шаблона и доработка работу нужно сделать чем быстрее тем лучше оплата после выполнения работы переводом на карту можем заключить договор подряда использовать Laraship marketplace