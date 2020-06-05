Корректировка готового шаблона и доработка

$1
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт3 заявки848 просмотров

нужно настроить и доделать сайт все необходимое есть работаем в Revel Framework бюджет 7,000 поскольку тут корректировка готового шаблона и доработка работу нужно сделать чем быстрее тем лучше оплата после выполнения работы переводом на карту можем заключить договор подряда использовать Laraship marketplace

5 лет назад
guest_15913602137631
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Алексей
 
37 лет
7 лет в сервисе
Был
день назад
29 отзывов(-1)
5 лет назад
Львова
 
36 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Данила
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Сделать дизайн веб сайту с валютами

    Разработать дизайн сайту с валютами. На сайте должен быть общий график с валютой, информация ценах на валюту в разных банках, возможность просмотра на графике валют разных банков. Должно быть разделение на российские банки и украинские ...

    Дизайн сайтов55 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Дизайн Landing Page

    $87

    Необходимо нарисовать дизайн лендинга в фотошопе. Прототип пришлю исполнителю. Ширина макета - 1920 px, ширина контентной части - 1140 px + версия для планшета (по разрешению ориентируемся на ipad pro в портретной ориентации) + ...

    Дизайн сайтов60 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработать дизайн страницы услуги

    $12

    Прошу откликаться только после прочтения т.з. Прикладывайте ссылки на ваши работы (не более трёх), схожие с заданием или просто лучшие ваши дизайны. Стоимость указана окончательная. Разработать ...

    Node.js
    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сделать проект в elementor

    Здравствуйте Нужно сделать real estate сайт в elementor pro в связке с ACFНужно  дизайн следующих элементов:HeaderFooterMain pageProperties pageSingle property page Примеры, которые подходят:https://tokyo.wpresidence.net/https://code-theme.com/html/findhouses/index.htmlБолее точное тз отправлю в личные сообщенияЕсли ваша идея действительно крутая, но нереализуема стандартными средствами ...

    ElementorHTML
    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Редизайн сайт

    Требуется прогрессивный редизайн одностраничного сайта по переводу компаний на удаленную работу на современный лад. Тематика - удаленные сотрудники, удаленная работа, удаленный офис. Предложите стоимость, покажите примеры из портфолио

    Дизайн сайтов74 заявки
    Закрыт
    5 лет назад