Срочно нужно сделать дизайн сайта

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт61 заявка862 просмотра

Срочно нужно сделать дизайн сайта  

5 лет назад
guest_1591250841061
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Михаил
 
26 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 отзыва
5 лет назад
Амалия
 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Львова
 
36 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Александр
 
43 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Дарья
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Андрей
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Роман
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Согдияна
 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Егор
 
27 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Олег
 
33 года
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 отзывов
5 лет назад
Роман
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
20 отзывов
5 лет назад
Алексей
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Дмитрий
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 отзыва
5 лет назад
Алсу
 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Анастасия
 
29 лет
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
3 отзыва
5 лет назад
Елизавета
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
1 отзыв
5 лет назад
Алексей
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Юлия
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Мария
 
29 лет
7 лет в сервисе
Была
20 дней назад
6 отзывов
5 лет назад
Элеонора
 
35 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
16 отзывов
5 лет назад
Андрей
 
42 года
6 лет в сервисе
Был
год назад
209 отзывов(-3)
5 лет назад
Юлия
 
40 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Юлия
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Ренат
 
24 года
7 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
19 отзывов
5 лет назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
12 часов назад
287 отзывов
5 лет назад
Михаил
 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
Александра
 
31 год
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
2 отзыва
5 лет назад
Екатерина
 
22 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Богдан
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Владислав
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Анна
 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
6 дней назад
145 отзывов
5 лет назад
Максим
 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 отзывов
5 лет назад
Виталий
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
81 отзыв
5 лет назад
Мария
 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
186 отзывов
5 лет назад
Константин
 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Андрей
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Эмиль
 
35 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Екатерина
 
29 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
5 часов назад
61 отзыв
5 лет назад
ТОП-10
Дизайн сайтов
Сергей
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
1 отзыв
5 лет назад
Валерий
 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Валентина
 
31 год
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Алексей
 
45 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва
5 лет назад
Алексей
 
37 лет
7 лет в сервисе
Был
день назад
29 отзывов(-1)
5 лет назад
Влад
 
28 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Кристина
 
35 лет
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
7 отзывов
5 лет назад
Елена
 
21 год
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Вячеслав
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
месяц назад
16 отзывов
5 лет назад
Инна
 
25 лет
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Ольга
 
25 лет
7 лет в сервисе
Была
месяц назад
17 отзывов
5 лет назад
Егор
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 отзывов
5 лет назад
Алексей
 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Кирилл
 
33 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Галина
 
44 года
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад
Вадим
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
час назад
11 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Дизайн сайтов
Анастасия
 
37 лет
16 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
13 отзывов
5 лет назад
Сергей
 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва
5 лет назад
Радик
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Юлия
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
7 дней назад
7 отзывов
5 лет назад
Артём
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
3 часа назад
168 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Дизайн сайтов

  • Похожие заказы

  • Доработка дизайна сайта (толкования снов)

    Добрый день, дизайнеры и верстальщики! Наш сайт Dreamonicle.com, и он хочет стать лучше. Дизайн разработан. Однако он сыроват, и не факт что хорош. Есть ряд чисто технических косяков, которые нужно править. ...

    MODX
    Дизайн сайтов19 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Прототип главной страницы на базе существующего шаблона

    Сделать прототип главной страницы сайта по шаблону. Тематика будет производство железобетонных изделий За основу берем шаблон https://www.templatemonsterpreview.com/ru/demo/80172.html Планируемые основные разделы сата: Дорожно транспортное строительство: Здания и ...

    HTML
    Дизайн сайтов41 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Косметический редизайн сайта

    Требуется сделать косметический редизайн сайта. Оставить блоки все на своих местах, если видите что-то явно лишнее - можно убирать. Но суть сохранить. Жду цену и сроки сайт https://mebelregionov.ru/

    Дизайн сайтов70 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Дизайн сайта в Figma

    $200

    Добрый день. Требуется нарисовать дизайн сайта, желательно в Figma. Тематика: еда (бургеры, кофе, десерты и т.п.). Нужно несколько разделов с меню (без корзины и оформления заказов). Из пожеланий: чтобы было сочно, адаптивно. ...

    Figma
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    5 лет назад

  • Дизайн или под ключ LP

    $200

    LP по продаже фермерской курицы. Пример структуры и темного фона прикрепил. Наверно Готовая курица с дымком на темном фоне будет смотреться хорошо. Но я не дизайнер и не маркетолог - поэтому жду качества от ...

    Дизайн сайтов66 заявок
    Закрыт
    5 лет назад