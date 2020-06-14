1. сайт должен иметь такую структуру: - шапка ( пример фото № 5, нужны все элементы как и в примере ) ( сайт https://dnepropetrovsk.oxford-med.com.ua/ ) - заголовок сайта - адреса ( либо ...
Дизайн сайта для Cover Band
Нужен дизайн сайта для кавер группы.
Около 5-три страниц сайта + адаптивная версия для телефонов.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт5 лет назад
Сделать прототип главной страницы сайта по шаблону. Тематика будет производство железобетонных изделий За основу берем шаблон https://www.templatemonsterpreview.com/ru/demo/80172.html Планируемые основные разделы сата: Дорожно транспортное строительство: Здания и ...Дизайн сайтов41 заявкаЗакрыт5 лет назад
Требуется сделать косметический редизайн сайта. Оставить блоки все на своих местах, если видите что-то явно лишнее - можно убирать. Но суть сохранить. Жду цену и сроки сайт https://mebelregionov.ru/Дизайн сайтов70 заявокЗакрыт5 лет назад
https://plusmebel.ruДизайн сайтов42 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $200
Добрый день. Требуется нарисовать дизайн сайта, желательно в Figma. Тематика: еда (бургеры, кофе, десерты и т.п.). Нужно несколько разделов с меню (без корзины и оформления заказов). Из пожеланий: чтобы было сочно, адаптивно. ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт5 лет назад
- $200
LP по продаже фермерской курицы. Пример структуры и темного фона прикрепил. Наверно Готовая курица с дымком на темном фоне будет смотреться хорошо. Но я не дизайнер и не маркетолог - поэтому жду качества от ...Дизайн сайтов66 заявокЗакрыт5 лет назад
Лендинг по подбору банковских кредитов. Нужен дизайн шапки и 1го блока с УТП на лендинге. Все элементы и практически весь текст указаны в прототипе. Логотип, иконки для кнопок и фирменные цвета предоставлю. Самое главное - ...Дизайн сайтов3 исполнителяЗавершен5 лет назад
Проект по фану, бюджет ограничен. Нужен не шедевр, просто симпатичное решение, пригодное для верстки. Страниц минимум, сложность минимум. Дизайн только для мобильных устройств. Срок - 7 дней. Поработаю с начинающими. ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад