Дизайн сайта для Cover Band

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Завершен38 заявок1015 просмотров

Нужен дизайн сайта для кавер группы.

Около 5-три страниц сайта + адаптивная версия для телефонов.

5 лет назад
Victoriia-music
30 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

michael555111
26 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$200
10 дней
Escrow
Респект Михаилу, все сделано точно в сроки и очень качественно. Профессиональный подход, тонкое ощущение запроса клиента. Было очень приятно поработать максимально комфортно и и с удовольствием!
Виктория очень хороший заказчик, сразу подробно рассказала, каким видит проект. Всегда была на связи и на все мои уточнительные вопросы ответ был вовремя. Было приятно работать с Викторией.

Заявки фрилансеров

Егор
 
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Вячеслав
 
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