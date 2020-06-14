michael555111

Михаил Киселев michael555111

 
26 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Стильный и современный дизайн сайтов.

Привет, меня зовут Михаил, я веб-дизайнер из Киева. 

В своих проектах я создаю элементы дизайна, отбрасывая всё лишнее, делаю интерфейс легким, воздушным, а самое главное - удобным для пользователя. 

Люблю креативить, но в меру. Прислушиваюсь к заказчикам, адекватно реагирую на правки, так как в 90% случаев клиент может подсказать очень даже неплохие идеи:)

Обо мне:

 • Готов прямо сейчас взять ваш заказ

 • Конструктивно обсудить все детали

 • Сделать его качественно и в сроки

Оплата:

 • Можно на карту Monobank/PrivatBank или WebMoney

 • Предоплата по частям ( первый блок / главная страница / внутренние и тд )

 • Для вашего комфорта и уверенности можем использовать "Безопасную сделку"

Навыки:

 • Веб-дизайн (Flat, Material, Apple Approach)

 • Landing Page 

 • Дизайн логотипов

 • Прототипирование

Работаю с такими программами:

 • Figma

 • Adobe Photoshop

 • Adobe Illustrator

 • Adobe Indesign 

 • Acrobat Reader DC 

Контактные данные:

 • Telegram: Mish_Gummi

 • Gmail: [email protected]

 • Instagram: Mish_Gummi

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Отзывы заказчиков

KirsanovEvgeny
Евгений 
43 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
4 года назад
Дизайн тела страницы
Клевый, легкий и продуманный дизайн получился. Михаил, большое вам спасибо за участие в этой работе)
Очень ответственный заказчик. Чёткое постановление задачи и оплата в срок. Было приятно и интересно работать над проектом:)
Ответный отзыв
LaskaNebeska
Елена 
40 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Обложки для онлайн уроков
Очень легко нашли взаимопонимание. Работа выполнена быстро и качественно
Елена хороший, честный и ответственный заказчик, с которым очень удобно работать. Оплата в срок, понятная постановка задачи, она всегда на связи. Приятный в общении человек, с тонким пониманием ситуации и возможностей. Рекомендую сотрудничество с Еленой!
Ответный отзыв
Victoriia-music
30 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
$200
10 баллов
5 лет назад
Дизайн сайта для Cover Band
Респект Михаилу, все сделано точно в сроки и очень качественно. Профессиональный подход, тонкое ощущение запроса клиента. Было очень приятно поработать максимально комфортно и и с удовольствием!
Виктория очень хороший заказчик, сразу подробно рассказала, каким видит проект. Всегда была на связи и на все мои уточнительные вопросы ответ был вовремя. Было приятно работать с Викторией.
Ответный отзыв