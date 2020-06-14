Стильный и современный дизайн сайтов.

Привет, меня зовут Михаил, я веб-дизайнер из Киева.

В своих проектах я создаю элементы дизайна, отбрасывая всё лишнее, делаю интерфейс легким, воздушным, а самое главное - удобным для пользователя.

Люблю креативить, но в меру. Прислушиваюсь к заказчикам, адекватно реагирую на правки, так как в 90% случаев клиент может подсказать очень даже неплохие идеи:)

Обо мне:

• Готов прямо сейчас взять ваш заказ

• Конструктивно обсудить все детали

• Сделать его качественно и в сроки

Оплата:

• Можно на карту Monobank/PrivatBank или WebMoney

• Предоплата по частям ( первый блок / главная страница / внутренние и тд )

• Для вашего комфорта и уверенности можем использовать "Безопасную сделку"

Навыки:

• Веб-дизайн (Flat, Material, Apple Approach)

• Landing Page

• Дизайн логотипов

• Прототипирование

Работаю с такими программами:

• Figma

• Adobe Photoshop

• Adobe Illustrator

• Adobe Indesign

• Acrobat Reader DC

Контактные данные:

• Telegram: Mish_Gummi

• Gmail: [email protected]

• Instagram: Mish_Gummi