Привет, меня зовут Михаил, я веб-дизайнер из Киева.
В своих проектах я создаю элементы дизайна, отбрасывая всё лишнее, делаю интерфейс легким, воздушным, а самое главное - удобным для пользователя.
Люблю креативить, но в меру. Прислушиваюсь к заказчикам, адекватно реагирую на правки, так как в 90% случаев клиент может подсказать очень даже неплохие идеи:)
Обо мне:
• Готов прямо сейчас взять ваш заказ
• Конструктивно обсудить все детали
• Сделать его качественно и в сроки
Оплата:
• Можно на карту Monobank/PrivatBank или WebMoney
• Предоплата по частям ( первый блок / главная страница / внутренние и тд )
• Для вашего комфорта и уверенности можем использовать "Безопасную сделку"
Навыки:
• Веб-дизайн (Flat, Material, Apple Approach)
• Landing Page
• Дизайн логотипов
• Прототипирование
Работаю с такими программами:
• Figma
• Adobe Photoshop
• Adobe Illustrator
• Adobe Indesign
• Acrobat Reader DC
Контактные данные:
• Telegram: Mish_Gummi
• Gmail: [email protected]
• Instagram: Mish_Gummi
Портфолио
- Ресторан Golden Casta132 просмотра
- Вечерняя школа LeedU156 просмотров
- Gigabit-digital Landing175 просмотров
- Mobile Landing Page144 просмотра
- Здесь описание моих персональных качеств122 просмотра
- Landing Page97 просмотров
- Landing Page141 просмотр
- Презентация Мацуо Басё102 просмотра