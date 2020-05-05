KirsanovEvgeny

Необходимо сверстать HTML-макет, который будет готов к концу недели. Работы должны быть выполнены за выходные, с дедлайном до понедельника. Ориентировочная цена и стек технологий будут предоставлены. Важно соблюдать сроки и качество выполнения.
- HTML-верстка50 заявокЗакрыт3 года назад
- $3
Рисуем сюда https://spectransport.ru/ Надпись МОСКАНАЛ.РФ примерно как тут https://москанал.рф/ только соответственно в цветах спецтранспорта.Завершен4 года назад
Доброе утро. Нужно создать дизайн категории из уже существующей и внести правки. Изменить артикул на материал, добавить еще полей. все опишу в скринах. Также нужно поправить мобильную верстку. Прикрепил один скрин для примера. Наличие ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт4 года назад
Доброго вечера. Отрисовать схожий логотип. -Среднюю часть немного сделать более понятную, изначально там было SS -По кругу логотипа https://yadi.sk/i/h72Hf0UHf3XA3w , изменить надпись на *СТРОЙ СПОРТ *STROYSPORT -Изменить SRTOYSPORT https://yadi.sk/i/ITf0tKj38VZLYw , на название на двух ...Завершен5 лет назад
- $30
Добрый день. Отрисовать дизайн категории и карточки товара учитывая основные цвета сайта. Пример конкурента категория https://sportmen.ru/products , карточка https://sportmen.ru/products/svs-2 Все фишки в плане производства у нас есть, так что можно брать любую подачу инфы ...Дизайн сайтов2 исполнителяЗавершен5 лет назад
- $40
Доброго всем дня))) Придумать названии компании которая занимается настройкой таргетированной рекламы(Директ, Гугл адс, соцсети) + сео продвижением. Возможность регистрации домена в зоне .ru или .com(при условии что на домене в зоне .ru ...Нейминг и Слоганы40 заявокЗакрыт5 лет назад
Пациент hbort.ru скрипт + див от коллтрекинга так что бы див не ломал стили. Область https://yadi.sk/i/vCFadGhQbiDASA Инструкция https://yadi.sk/i/bXC8Cvk5uMeRMg Приступить нужно сейчас Скрипт подменяет все содержимое вместе с ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Сделать редизайн логотипа. К данному логотипу уже многие клиенты привыкли. Хочется сделать что то похожее по цвету и форме. Название компании будет другим "стройспорт". Выбираю по портфолио но цена также имеет значение. https://yadi.sk/i/0ZOFHP29stvWBQ ...Логотипы и Знаки24 заявкиЗакрыт5 лет назад
Сделать мобильную верстку(АДАПТИВ). Валидно, кроссбраузерно + скорость сайта должна быть в зеленой зоне PageSpeed Insights. Сайт - hbort.ru Цена и сроки?HTML-верстка10 заявокЗакрыт5 лет назад
Сделать верстку мобильную(адаптив) версию https://spectransport.ru/ Цена и сроки?HTML-верстка44 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $5
Поменять в логотипе название на TL ZELENOGRAD Логотип двух видов, для шапки и подвала. Исходников нет. Фавикон желто-черный в тонкой рамочке с двумя буква ТL https://tlzelenograd.ru/Завершен5 лет назад
Нужно декстопное приложение или расширение для браузера. Приложение должно уметь рассчитывать цену услуги, согласно прогнозируемого времени пути и расстояния по Я.Картам + дополнительные опции к услуге. -Расстояние, 1км-100р ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $40
Контрастный дизайн Преобладает черный и желтый цвет Пример https://ассенизатор.москва/ Остальные сайты которые нравятся, скину в личку кандидату. Приступить нужно в ближайшее время и сильно не растягивать сроки. Наличие скайпа или вотцапа ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад
Требуется сделать в экселе выгрузку трех отчетов Доменов для выгрузки будет много поэтому нужно будет принимать во внимание лимиты сервиса и делать повторные запросы. 1. Первый отчет Суть проста в ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Сверстать стили похожие на эти. https://yadi.sk/i/_UiWCsY7SlRngA для сайдбара на сайте https://tden.ru/ Оплата в ЯДHTML-верстка16 заявокЗакрыт5 лет назад
Снять ссылки(перелинковку) которую устанавливали руками в теле статьи по всему сайту. https://gepatolog.info/Веб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Блоки в фигме На скрине блоки которые нужно сверстать и интегрировать на сайт https://tden.ru/koronavirus/skolko-zabolevshih-koronavirusom-v-tule-na-segodnya https://yadi.sk/i/V9jo_ppYVm_Ivg https://yadi.sk/i/exNe_hMDuEr9lA Приступить нужно сейчас и сразу закончить. Предпочтение кандидату с более низкой ценой.HTML-верстка31 заявкаЗакрыт5 лет назад
Посмотреть реализацию. Предложить варианты создания подобной страницы. Создать подобную страницу. https://bbf.ru/coronavirus/Веб-программирование6 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо отредактировать фото в деловом стиле: -заменить фон, цветокоррекцию и.т.д все по максимуму что можно придумать. -фото в jpeg -приступить нужно сейчас пример фото https://yadi.sk/i/EQCXg2eg7_s8jAОбработка фотографий78 заявокЗакрыт5 лет назад
не актуально) пока ждал уже сам решил.Прикладное ПОнет заявокЗакрыт5 лет назад