KirsanovEvgeny

Евгений KirsanovEvgeny

 
43 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$3
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
4
безопасных платежей

  • Верстка без натяжки

    Необходимо сверстать HTML-макет, который будет готов к концу недели. Работы должны быть выполнены за выходные, с дедлайном до понедельника. Ориентировочная цена и стек технологий будут предоставлены. Важно соблюдать сроки и качество выполнения.

    Node.js
    HTML-верстка50 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Вордпресс + php + правки по верстке

    Доброе утро.  Нужно создать дизайн категории из уже существующей и внести правки.  Изменить артикул на материал, добавить еще полей.  все опишу в скринах. Также нужно поправить мобильную верстку. Прикрепил один скрин для примера.  Наличие ...

    PHPWordPress
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Отрисовать логотип в ближайший час или два

    Доброго вечера. Отрисовать схожий логотип. -Среднюю часть немного сделать более понятную, изначально там было SS  -По кругу логотипа https://yadi.sk/i/h72Hf0UHf3XA3w , изменить надпись на *СТРОЙ СПОРТ *STROYSPORT -Изменить SRTOYSPORT https://yadi.sk/i/ITf0tKj38VZLYw , на название на двух ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Дизайн тела страницы

    $30

    Добрый день. Отрисовать дизайн категории и карточки товара учитывая основные цвета сайта.  Пример конкурента категория https://sportmen.ru/products , карточка https://sportmen.ru/products/svs-2 Все фишки в плане производства у нас есть, так что можно брать любую подачу инфы ...

    Дизайн сайтов2 исполнителя
    Завершен
    5 лет назад

  • Название компании

    $40

    Доброго всем дня))) Придумать названии компании которая занимается настройкой таргетированной рекламы(Директ, Гугл адс, соцсети) + сео продвижением.  Возможность регистрации домена в зоне .ru или .com(при условии что на домене в зоне .ru ...

    Нейминг и Слоганы40 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Установить скрипт и див для коллтрекинга, MODX

    Пациент hbort.ru  скрипт + див от коллтрекинга так что бы див не ломал стили.  Область https://yadi.sk/i/vCFadGhQbiDASA Инструкция https://yadi.sk/i/bXC8Cvk5uMeRMg Приступить нужно сейчас Скрипт подменяет все содержимое вместе с ...

    MODX
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Редизайн логотипа

    Сделать редизайн логотипа. К данному логотипу уже многие клиенты привыкли. Хочется сделать что то похожее по цвету и форме. Название компании будет другим "стройспорт". Выбираю по портфолио но цена также имеет значение.  https://yadi.sk/i/0ZOFHP29stvWBQ ...

    Логотипы и Знаки24 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Логотип + фавикон

    $5

    Поменять в логотипе название на TL ZELENOGRAD Логотип двух видов, для шапки и подвала.  Исходников нет.  Фавикон желто-черный в тонкой рамочке с двумя буква ТL https://tlzelenograd.ru/

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Калькулятор цены с учетом маршрута.

    Нужно декстопное приложение или расширение для браузера.  Приложение должно уметь рассчитывать цену услуги, согласно прогнозируемого времени пути и расстояния по Я.Картам + дополнительные опции к услуге.  -Расстояние, 1км-100р ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Дизайн лендинга

    $40

    Контрастный дизайн Преобладает черный и желтый цвет Пример https://ассенизатор.москва/ Остальные сайты которые нравятся, скину в личку кандидату.  Приступить нужно в ближайшее время и сильно не растягивать сроки. Наличие скайпа или вотцапа ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Эксель + АПИ сервиса

    Требуется сделать в экселе выгрузку трех отчетов Доменов для выгрузки будет много поэтому нужно будет принимать во внимание лимиты сервиса и делать повторные запросы. 1. Первый отчет Суть проста в ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сверстать три блока

    Блоки в фигме На скрине блоки которые нужно сверстать и интегрировать на сайт https://tden.ru/koronavirus/skolko-zabolevshih-koronavirusom-v-tule-na-segodnya https://yadi.sk/i/V9jo_ppYVm_Ivg https://yadi.sk/i/exNe_hMDuEr9lA Приступить нужно сейчас и сразу закончить. Предпочтение кандидату с более низкой ценой.

    Figma
    HTML-верстка31 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Фотошоп

    Необходимо отредактировать фото в деловом стиле:  -заменить фон, цветокоррекцию и.т.д все по максимуму что можно придумать.   -фото в jpeg  -приступить нужно сейчас пример фото https://yadi.sk/i/EQCXg2eg7_s8jA

    Обработка фотографий78 заявок
    Закрыт
    5 лет назад
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Отзывы фрилансеров

mrrelax
37 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
$3
10 баллов
4 года назад
Отрисовать простой логотип
Всё четко и понятно. Оплата моментальная. Всегда буду рад поработать еще
Быстро(моментально) в полном соответствии с ТЗ. Отличная коммуникация). Настоятельно рекомендую!
Ответный отзыв
elenakhall
Елена 
50 лет
10 лет в сервисе
Была
5 дней назад
$25
10 баллов
5 лет назад
Дизайн тела страницы
Четко поставленная задача, сроки, оплата сразу после завершения работы. Приятно было участвовать и еще приятнее победить). Спасибо!
Очень крутая работа получилась)) Высокий уровень визуализации, включая дополнительные элементы и четко проработанный маркетинг(сайт однозначно начнет продавать). Продолжаю сотрудничество, настоятельно рекомендую всем кому нужен крутой и продающий дизайн!
Ответный отзыв
michael555111
26 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Дизайн тела страницы
Очень ответственный заказчик. Чёткое постановление задачи и оплата в срок. Было приятно и интересно работать над проектом:)
Клевый, легкий и продуманный дизайн получился. Михаил, большое вам спасибо за участие в этой работе)
Ответный отзыв
webdesignana
41 год
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Отрисовать логотип в ближайший час или два
Приятно было поработать. Задание понятно, хорошая обратная связь, быстрая оплата. Рекомендую к сотрудничеству!
Быстро и профессионально. Тот случай когда дизайнер понимает идею заказчика с полу слова. Настоятельно рекомендую!
Ответный отзыв
Elfiel
41 год
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Установить скрипт и див для коллтрекинга, MODX
MODX
Четкая постановка ТЗ, оперативность в решении возникающих вопросов. Быстрая оплата по факту.
Все шикарно: быстро и профессионально)) Приятный в общении человек. Настоятельно рекомендую!
Ответный отзыв
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