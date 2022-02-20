Верстка без натяжки

Сверстать главную страницу новостного сайта из figma в reactjs. подключить к CMS через RestAPI (имеется плагин). Для рендеринга js настроить SSR на хостинге где стоит CMS, в поддержке сказали, что есть nodejs в directadmin/cpanel , поэтому ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Макет будет готов к концу недели. Нужно сверстать за выходные к понедельнику(без срыва дедлайна). Ориентировочная цена и стек технологий.
https://www.figma.com/proto/isZuvULDiKDyvGYCOnzZEc/%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0?node-id=2%3A2&scaling=min-zoom&page-id=0%3A1
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