Front-end developer html/css/js
Здраствуйте, я Владимир, занимаюсь версткой сайтов.
Делаю сайты с адаптивной версткой и без, быстро и качественно.
Умею садить сайты на Wordpress (ACF, CF7 и тд).
Стек: HTML CSS JavaScript PHP Wordpress
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Портфолио
- Адаптивная верстка многостраничника WP25 просмотров
- Адаптивная верстка сайта(ссылка)34 просмотра
- Адаптивная верстка + посадка на WP(ссылка)29 просмотров
- Сайт GoCorona33 просмотра
- Адаптивная верстка сайта37 просмотров
- Solar panel31 просмотр
- Адаптивная верстка сайта28 просмотров
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
2 года назад
Ответный отзыв
Отличный заказчик.
$5
10 баллов
2 года назад
Отличный верстальщик. Сделал очень быстро, качественно, сразу выходил на связь, и сделал бесплатную правку. Всем рекомендую
Ответный отзыв
Очень хороший заказчик, оплатил моментально.