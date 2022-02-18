Front-end developer html/css/js

Здраствуйте, я Владимир, занимаюсь версткой сайтов.

Делаю сайты с адаптивной версткой и без, быстро и качественно.

Умею садить сайты на Wordpress (ACF, CF7 и тд).

Стек: HTML CSS JavaScript PHP Wordpress