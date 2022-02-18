Krovavy_elf

Владимир Krovavy_elf

 
46 летУкраина/Хмельницкий
2 года на фриланс-бирже
Был
21 час назад
Front-end developer html/css/js

Здраствуйте, я Владимир, занимаюсь версткой сайтов.

Делаю сайты с адаптивной версткой и без, быстро и качественно.

Умею садить сайты на Wordpress (ACF, CF7 и тд).

Стек: HTML CSS JavaScript PHP Wordpress

PHPJavascriptWordPressВерстка сайтаСайт на WordPressHTMLCSS
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
bahtiyar
Бахтияр 
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$5
10 баллов
2 года назад
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спасибо
Отличный заказчик.
Ответный отзыв
guest_16451611000982
2 года в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
2 года назад
Дизайн по макету в фигме
Отличный верстальщик. Сделал очень быстро, качественно, сразу выходил на связь, и сделал бесплатную правку. Всем рекомендую
Очень хороший заказчик, оплатил моментально.
Ответный отзыв