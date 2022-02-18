Дизайн по макету в фигме

Дизайн сайтовЗавершен59 заявок1242 просмотра
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ТЗ и макет скину исполнителю

2 года назад
guest_16451611000982
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Krovavy_elf
Владимир 
46 летУкраина
2 года в сервисе
Был
15 дней назад
2 года назад
$5
1 день
UAH
Отличный верстальщик. Сделал очень быстро, качественно, сразу выходил на связь, и сделал бесплатную правку. Всем рекомендую
Очень хороший заказчик, оплатил моментально.
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