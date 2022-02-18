Дизайн по макету в фигме

Cайт о гороскопе. Пользователь вводит данные, имя, фамилия, дата рождения, электронная почта и т. д., и нажимает «Отправить»! API принимает эти запросы и отправляет готовую информацию в виде новой ссылки или pdf-файла почту. Есть готовый API)