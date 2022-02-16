Изменить дизайн готового сайта

Дизайн сайтовЗакрыт62 заявки922 просмотра
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Есть готовый сайт, который сделали некачественно. Нужен специалист, который может изменить дизайн, предложить свои корректировки, чтобы сайт стал продающим 

2 года назад
guest_16449349924508
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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