Изменить дизайн готового сайта

Создать дизайн главной страницы, примерно 7-8 блоков. Тематика — криптовалюта Тз выбранному исполнителю. Рассматриваю только с портфолио Оплата после выполнения работы
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Есть готовый сайт, который сделали некачественно. Нужен специалист, который может изменить дизайн, предложить свои корректировки, чтобы сайт стал продающим
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