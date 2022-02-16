Figma UI Kit for Metronic Admin Dashboard

Внимание: Рассматриваются только те заявки, которые были составлены на основе раздела "Как подать заявку" ниже.

Необходимо создать Figma UI Kit(в идеале с Sketch) для уже имеющиего HTML темплейта https://preview.keenthemes.com/metronic8/demo1/index.html.

В данном случае всё наоборот. Мы делаем Figma UI Kit из HTML, а не как обычно Design -> HTML.

Работа состоит из трех фаз:

1) Components(уже частично сделан)

2) Widgets

3) Pages - точнее Page layouts, так как контент на страницах будет реализован в Widgets

Как подать заявку:

1) Вы смотрите и изучаете текущий UI Kit(Можно скачать тут https://drive.google.com/file/d/1b_RuBWf3Wh50N1jIhkiNIT7aAfNJTJIC/view?usp=sharing). Есть в нем немало моментов, где нужно улучшить эстетику, правильно расположить элементы, переделать или доделать. Необходимо ваше предложение по этому моменту.

2) Вы проходитесь полностью по Метронику. Все Dashboards, весь Crafted раздел, весь Apps раздел и скриншотите все элементы, которые должны попасть в Components раздел UI Kit. Собираете их в одном Фигма файле и дополняете ваше предложение с пункта 1.

3) После чего хотелось бы увидеть пару ваших работ в Metronic UI Kit с учетом пунктов 1 и 2.

Сроки: Конец Марта, желательно раньше.

Оплата: через Paypal. Оплата будет производится по факту. Можно разделить на 3-6 фаз и мы будем производить оплату по факту сдачи каждой фазы.

Бюджет: 1200$. Можем в случаи чего подстроится.

Возможности: Работы у нас очень много. Если вы хотите постоянно и много зарабатывать $$$, то будем вас рады видеть в команде. Если вы немотивированный лентяй, то проходите мимо.