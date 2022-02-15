Дизайн интернет магазина

$650
Дизайн сайтовЗакрыт34 заявки1470 просмотров
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Добрый день, необходимо сделать дизайн интернет магазина в фигме. Есть техническое задание, отправим исполнителю и все детали. 

Присылайте свои работы выполненные в фигме. 

2 года назад
aliknalik
37 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
4 отзыва