Разработать дизайн сайта

В макете https://www.figma.com/file/yqtRLV70RdDrRVyZsD6fQy/mywot.su?node-id=0%3A1 (профиль/главная) В профиле добавить кнопку "Персональные акции", также эту кнопку вынести на главную страницу рядом с профилеем. В профиле данную кнопку нужно выделить, чтобы она выделялась среди остальных в профиле. При нажатии на ...