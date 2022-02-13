Ищу дизайнера работающего в стиле минимализм и с хорошим чувством гармонии цвета для прорисовки дизайна для моего блога (https://dmitry.khlebnikov.net). Сейчас там вырвиглазные цвета и UX оставляет желать лучшего. Ожидаемый результат: [list=1][*]Набор изображений блога (с вашим дизайном) ...
Широкий спектр задач по дизайну. Рекламные идеи, инфографика
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Широкий спектр задач по дизайну. Рекламные идеи, дизайн сайтов, инфографика и т.п.
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