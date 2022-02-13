Разработка темы WP - цены и сроки в отклике

Сайт: ggwot.su Проект в фигме. Что требуется: - Сделать редизайн сайта, с сохранением текущих элементов/полей . Придумать новую цветовую гамму сайта. Подобрать на весь сайт единый дизайн код на элементы (кнопки, карточки товара и т.д) Сделать дизайн более мягким, а ...
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Тема с которой делать свою тему Twenty Twenty-Two – это стандартная тема WP. Это блочная тема – главная особенность которой это подгрузка стилей из theme.json, а не style.css. Перед откликом убедитесь, что умеете работать с стилями в theme.json
Полное ТЗ в файле, в отклике ожидаю увидеть цену, срок, весь функционал будет сделан или какая-то часть. Уточнения по разработке.
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