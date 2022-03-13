Дизайн сайта репетитора

Доработка rehabstore.ru[list=1][*]Консультация по наполнению главной страницы rehabstore.ru Дизайн страницы. [*]Изменить дизайн главной страницы (сделать лендинг) [*]Сделать простой и удобной для покупателя[/list]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Привет.
Нужен дизайн сайта для репетитора. Основная идея: Репетиторство на дому у заказчиков, индивидуальный подход. Обучение чтению, постановка скорочтения, обучение счету.
Основные блоки:
1. Главный экран с тематическим фото и заголовком, кнопкой действия.
2. Блок преимуществ индивидуального обучения
3. Блок с описанием процесса обучения
4. Блок с указанием стоимости занятий. (Обучение возможно как по каждому из трех направлений отдельно, так и комплексно) Карточки.
5. Блок с отзывами
6. Количество оставшихся мест для занятий
7. Футер: Контакты, Номер телефона (крупно), иконки соц сетей, способы оплаты, копирайт
- Поп-ап. Поля: Номер телефона, Возраст ребенка, Необходимое обучение
- Поп-ап. Оставить отзыв. Поля: Текст, Возраст ребенка, Выбор обучения (чекс бокс).
Предлагайте стоимость и сроки.
Предпочтительно сделать в Figma.
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов42 заявкиЗакрыт2 года назад
Необходимо сделать первый блок лендинга (ста, текст и фото есть), также есть референс Сделать нужно прям сейчас (до 2 ночи мск) Пишите, кто готов взяться за работу сразу :) Цену и сроки Заявку начните со слова "Трой", чтобы я ...Завершен2 года назад
Здравствуйте, расскажите пожалуйста подробнее о сайте и суммеДизайн сайтов6 заявокЗакрыт2 года назад
сайт начали делать, но не устроило отсутствие дизайна, Решил обратиться к специалисту именно по разработке дизайна. нужно не шаблонное расположение блоков, и.т.д. тех. задание на разработку сайта и первичный дизайн, который можно брать за ...Закрыт2 года назад
Разработка дизайна сайта по копке колодцев с обязательными блоками: https://gyazo.com/a837b65bd0919aa8525b5a314475ba3e https://gyazo.com/63effb51c953af2eecd27ec22ca30583 https://gyazo.com/cff0b2fb9be351151e6259ba3007d16c https://gyazo.com/38768b91ee0c3b5f7f16bd496225bd1a https://gyazo.com/160e458d79b2b4ad37f17ba5789a9fcc https://gyazo.com/3d4d383e1ec3102ca5acae9e772be9d5 https://gyazo.com/26b1e935ce9151043db0d3ff22c8951e https://gyazo.com/9b0719458a27afd474656b4c7613b995 https://gyazo.com/471e0aaa596dc3769db5170c2f043a04 https://gyazo.com/9daa34786b1bd1c2efef1ab8ebea48f2 https://gyazo.com/2cf88aec5f9d2f49935616c3754615a2 + калькулятор примеры: https://водотехник.москва/ https://vodaizkolodca.ru/ Исполнитель должен иметь опыт и примеры создания сайта ...Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт2 года назад
- $80
Нужно сделать дизайн сайта по прототипу. Дизайн должен быть в Фигме. Прототип дам в личку. Цена - 6000 руб. Сроки - 2 дня. В идеале 1. Нужно вечером показать работу, хотя бы в черновом варианте. Если не ...Завершен2 года назад