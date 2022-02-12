Разработать дизайн сайта по ремонту квартир в figma

сайт начали делать, но не устроило отсутствие дизайна, Решил обратиться к специалисту именно по разработке дизайна. нужно не шаблонное расположение блоков, и.т.д.

тех. задание на разработку сайта и первичный дизайн, который можно брать за основу - прикладываю.

https://disk.yandex.ru/i/-wTvdNcNbIw47w