Дизайн ИМ в фигме

$1000
Дизайн сайтовЗакрыт57 заявок1046 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен дизайн ИМ порядка 12 страниц + адаптивы. Бюджет до 1000$. Рассмотрю только кандитов с ссылками на работы в фигма, присылайте лучшие работы

2 года назад
ofytov
Олег 
53 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
  • Похожие заказы

  • Перенос шаблонов из photoshop в приложение Canvas

    $50

    Доброго времени суток! Необходимо перенести шаблоны меню из photoshop во встроенный в нашем веб-программном обеспечении графический редактор Canvas ( работает аналогично с figma / photoshop - только с меньшим функционалом и пока еще сыроват) 14 шаблонов (в ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Разработка корпоративного сайта

    Необходимо разработать корпоративный сайт в 5 страниц на WordPress. ТЗ, прототип и карта сайта готовы. Дизайн сайта отрисован в Figma, и уже согласован c заказчиком. При отклике просьба выслать ссылку на ваше портфолио с ...

    Дизайн сайтов15 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Оформить группу ВКонтакте

    Здравствуйте! Необходимо оформить группу ВКонтакте. Что необходимо: 1. Логотип по примеру 2. Аватарку по примеру 3. Обложка сообщества для ПК 4. Обложка сообщества под Мобильную версию 5. Меню - 1 картинка 6. Виджет из 3-х картинок 7. Товары - 8 шт. 8. Картинка для ...

    Дизайн сайтов14 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Лендинг для CRM

    Нужен современный минималистичный дизайн, ТЗ выбранному исполнителю. Желательно, чтобы у вас в портфолио были подобные работы. Жду предложений по стоимости и срокам.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Нарисовать новый дизайн страниц для CRM

    Имеется CRM система собственной разработки, позволяющая управлять взаимоотношениями с клиентами и вести учет заказов. Необходимо перерисовать дизайн её [u]десктопных[/u] страниц с учетом UX/UI. Всего планируется 20-25 страниц. В качестве первого заказа - одна ...

    Дизайн сайтов17 заявок
    Закрыт
    2 года назад