Нарисовать новый дизайн страниц для CRM

Дизайн сайтовЗакрыт17 заявок940 просмотров
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Имеется CRM система собственной разработки, позволяющая управлять взаимоотношениями с клиентами и вести учет заказов.

Необходимо перерисовать дизайн её десктопных страниц с учетом UX/UI. Всего планируется 20-25 страниц. В качестве первого заказа - одна страница "Справочник Компании".

Пожелания:

- интерфейс чистый и без излишеств, цвета нейтральные,

- дизайн простой, удобный, интуитивно понятный,

- внимание пользователя фокусируется исключительно на информации в системе,

- всплывающие подсказки при первом использовании, помогающие ориентироваться не только в рабочем пространстве, но и в принципах работы,

- шрифт без засечек.

Ожидания от исполнителя:

– опыт веб-дизайна от 2-х лет,

– наличие портфолио (разработка дизайна CRM будет преимуществом),

– способность к аналитическому мышлению,

– знакомство с современными тенденциями web-дизайна,

– изготовление макета в Photoshop.

Про интересующие подробности проекта отвечу в личных сообщениях.

2 года назад
leonidwork
Леонид 
33 годаРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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