Нарисовать новый дизайн страниц для CRM

Разработать дизайнерские и цветовые решения для страниц сайта личного бренда - портфолио, по примеру технической составляющей сайта. (4-5 страниц)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется CRM система собственной разработки, позволяющая управлять взаимоотношениями с клиентами и вести учет заказов.
Необходимо перерисовать дизайн её десктопных страниц с учетом UX/UI. Всего планируется 20-25 страниц. В качестве первого заказа - одна страница "Справочник Компании".
Пожелания:
- интерфейс чистый и без излишеств, цвета нейтральные,
- дизайн простой, удобный, интуитивно понятный,
- внимание пользователя фокусируется исключительно на информации в системе,
- всплывающие подсказки при первом использовании, помогающие ориентироваться не только в рабочем пространстве, но и в принципах работы,
- шрифт без засечек.
Ожидания от исполнителя:
– опыт веб-дизайна от 2-х лет,
– наличие портфолио (разработка дизайна CRM будет преимуществом),
– способность к аналитическому мышлению,
– знакомство с современными тенденциями web-дизайна,
– изготовление макета в Photoshop.
Про интересующие подробности проекта отвечу в личных сообщениях.
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов31 заявкаЗакрыт2 года назад
Нужен стильный и минималистичный сайт-портфолио. Задача очень простая, всего одна страница. Все подробности при личном общении.Завершен2 года назад
Необходимо сделать дизайн страницы с краткими новостями сайта. Ссылка на категорию: https://markakachestva.ru/electronics/. Пожелания: 1. Сделать одноколоночную систему. В связи с развитием мобильных версий две колонки и более потеряли актуальность. Картинка будет слева, а остальная информация ...Завершен2 года назад
Нарисовать сайт для кондитерской, со всем каталогом, но без создания личного профиля. Дизайн нужен тематический. По всем вопросам обращайтесь в лс. По возможности прикрепите свои работы в заявке и укажите сроки выполнения и стоимость.Завершен2 года назад
Нужно создать дизайн таблички на дверь . В стиле Сайта . Elitetaxi.club на табличке название Eliteclub (таксопарк ) и qr код с переходом на сайтДизайн сайтов21 заявкаЗакрыт2 года назад
- $70
Добрый день. Нужен небольшой стильный лэндинг для магазина Apple продукции, буквально 5-6 блоков. ТЗ скину при указании исполнителя или при личном общении. Работаем в Figma. Сроки очень короткие, нарисовать нужно за 4-5 дней. ПРОСЬБА НЕ ...Закрыт2 года назад
Нужно создать лендинг примерно на 3-5 блоков. Тема: путешествия, горящие туры. Предлагайте цены и идеи, спасибо.Закрыт2 года назад
Нужно разработать сайт/дизайн на Tilda (4 блока) на тематику "Центр юридической консультации". Прототип в приложении. По стилистике под Госуслуги. Присылайте ваши работы в комментариях, бюджет. Спасибо! Пожалуйста, Напишите в заявке "Ознакомился".Завершен2 года назад
Виталик, добрый день! По рекомендации хочу к вам обратиться для доработки дизайна сайта www.bananashoes.ruДизайн сайтов4 заявкиЗакрыт2 года назад
- $10
Правка макета в figmaЗавершен2 года назад