Создать дизайн для таблички на дверь

Есть сайт со старым дизайном, его нужно сделать более "стильным-молодёжным". Есть примеры похожих сайтов: [url=https://www.caterpillar.com/en/company/caterpillar-foundation.html]caterpillar-foundation[/url] [url=https://freiheitsboten.org/]freiheitsboten[/url] [url=https://bayern.freiheitsboten.org/]bayern.freiheitsboten.org[/url] В подобном стиле нужно сделать главную страницу, учесть при этом содержимое сайта и предложить шаблон для текстов на сайте и страниц с ...