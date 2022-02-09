Требуется сделать дизайн сайта

Есть сайт со старым дизайном, его нужно сделать более "стильным-молодёжным". Есть примеры похожих сайтов:

caterpillar-foundation

freiheitsboten

bayern.freiheitsboten.org

В подобном стиле нужно сделать главную страницу, учесть при этом содержимое сайта и предложить шаблон для текстов на сайте и страниц с различными настройками. То есть пока задача - стартовая страница и два шаблона, гибко натягивающиеся на страницы с нечётко обозначенным содержимым. Настройки могут дополняться, а тексты, соответственно, появляться новые.