Требуется сделать дизайн сайта

Предлагайте свою цену и дедлайн. Жду несколько примеров ваших работ. Ссылка на сайт http://ucs.co.ua
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Есть сайт со старым дизайном, его нужно сделать более "стильным-молодёжным". Есть примеры похожих сайтов:
В подобном стиле нужно сделать главную страницу, учесть при этом содержимое сайта и предложить шаблон для текстов на сайте и страниц с различными настройками. То есть пока задача - стартовая страница и два шаблона, гибко натягивающиеся на страницы с нечётко обозначенным содержимым. Настройки могут дополняться, а тексты, соответственно, появляться новые.
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