Требуется сделать дизайн сайта

Дизайн сайтовЗакрыт43 заявки978 просмотров
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Есть сайт со старым дизайном, его нужно сделать более "стильным-молодёжным". Есть примеры похожих сайтов:

caterpillar-foundation

freiheitsboten

bayern.freiheitsboten.org

В подобном стиле нужно сделать главную страницу, учесть при этом содержимое сайта и предложить шаблон для текстов на сайте и страниц с различными настройками. То есть пока задача - стартовая страница и два шаблона, гибко натягивающиеся на страницы с нечётко обозначенным содержимым. Настройки могут дополняться, а тексты, соответственно, появляться новые.

Дизайн сайта
2 года назад
guest_1625484386947
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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