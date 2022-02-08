Разработать дизайн рекламного квиза по недвижимости

Разработать дизайн квиза под рекламный пост из Инстаграм. Профиль недвижимость. Главное требование цепляющий и эстетичный дизайн.

В файлах и по ссылкам пример привлекательного для нас дизайнов для ориентира к предпочтительному стилю:

https://drive.google.com/drive/folders/1ucGLK0jSGB...

http://go.studia-54.ru

От нас: изображения или видео + текст