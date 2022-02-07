Нужен дизайн ЛК для проекта

Привет! Нужно разработать интерфейс для облачного майнинг проекта.

Бюджет тот что указан

Студии прошу не писать

По функционалу и нужной стилистике покажу кандидатам (Количество страниц 12-13). Адаптив нуден только страницы дашборда на 360

В процессе разработки я бы хотел слышать идеи, что лучше сделать чем есть в примере что будет показан.

От меня полное участи по проекту, готов в процессе разработки предлагать свои мысли по расположению тех или иных блоков

Расположение контента, само собой другой должен быт (надо будет решить вместе как лучше), не такое как будет показано в примере.

Исполнитель, должен быть инициативным, реально компетентен и опытен в данном направлении.

От вас: Примеры ваших работ, интерфейсов связанных с криптовалютой и в частности облачным майнингом.

Принцип работы: Показываете основную дашборд, если надо делаем правки и после утверждения делаем оставшиеся страницы

Работа только через БС.

Пожалуйста не тратьте наше общее время если с условиями не согласны