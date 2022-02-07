Нужен дизайн ЛК для проекта

Сделать красивый лендинга на 8 блоков Для мебельной компании занимаемся проиводством корпусной мебели с вас красивый сайт
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Привет! Нужно разработать интерфейс для облачного майнинг проекта.
- Бюджет тот что указан
- Студии прошу не писать
- По функционалу и нужной стилистике покажу кандидатам (Количество страниц 12-13). Адаптив нуден только страницы дашборда на 360
- В процессе разработки я бы хотел слышать идеи, что лучше сделать чем есть в примере что будет показан.
Расположение контента, само собой другой должен быт (надо будет решить вместе как лучше), не такое как будет показано в примере.
Исполнитель, должен быть инициативным, реально компетентен и опытен в данном направлении.
От вас: Примеры ваших работ, интерфейсов связанных с криптовалютой и в частности облачным майнингом.
Принцип работы: Показываете основную дашборд, если надо делаем правки и после утверждения делаем оставшиеся страницы
Работа только через БС.
Пожалуйста не тратьте наше общее время если с условиями не согласны
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