Нужен дизайн ЛК для проекта

$200
Дизайн сайтовЗакрыт14 заявок702 просмотра
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Привет! Нужно разработать интерфейс для облачного майнинг проекта.

  • Бюджет тот что указан
  • Студии прошу не писать
  • По функционалу  и нужной стилистике покажу кандидатам (Количество страниц 12-13). Адаптив нуден только страницы дашборда на 360
  • В процессе разработки я бы хотел слышать идеи, что лучше сделать чем есть в примере что будет показан.
От меня полное участи по проекту, готов в процессе разработки предлагать свои мысли по расположению тех или иных блоков

Расположение контента, само собой другой должен быт (надо будет решить вместе как лучше), не такое как будет показано в примере.

Исполнитель, должен быть инициативным, реально компетентен и опытен в данном направлении.

От вас: Примеры ваших работ, интерфейсов связанных с криптовалютой и в частности облачным майнингом.

Принцип работы: Показываете основную дашборд, если надо делаем правки и после утверждения делаем оставшиеся страницы

Работа только через БС.

Пожалуйста не тратьте наше общее время если с условиями не согласны

2 года назад
NEW_LEVEL
Роман 
38 летГрузия
6 лет в сервисе
Был
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