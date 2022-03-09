Дизайн сайта (ИМ)

Алеся выполнила работу на 10 из 10! Дизайн всего сайта получился современным, нет да же намека на шаблонность. Большое внимание было уделено элементам и прочим мелочам. Также стоит отметить хороший подход к usability. Еще немаловажный момент в больших проектах, это много правок и все они были учтены и выполнены. Алеся, спасибо за профессиональный подход к работе. Проектом очень довольны.