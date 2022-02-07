Дизайн большого фармацевтического справочника

Детали предлагаю обсудить внутри чата. Спасибо.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется дизайнер с опытом создания дизайна крупных интернет-магазинов. Пожалуйста всем в ответе на заявку сразу присылать примеры работ, без примеров работ не пишите . Подробное ТЗ будет направлено понравившимся кандидатам в командном созвоне.
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