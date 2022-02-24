Необходимо разработать дизайн сайта версию для ПК и мобильную

Дизайн сайтовЗавершен64 заявки1138 просмотров
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Благодарю за заявки! Завтра начинаю выбирать исполнителя!

Стиль выдержанный деловой/современный (дизайн из 90х и шаблоны не рассматриваю)

Если есть примеры работ, буду рад оценить уровень.

Всего требуется сделать примерно 20 страниц из них 5-7 страниц это окна.

Более подробное ТЗ отправлю при запросе.

Дизайн сайта
2 года назад
genman
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
pismdasha94
29 летУкраина
2 года в сервисе
Была
месяц назад
2 года назад
$100
10 дней
Удивительно, но очень быстро сработались с Дарьей, приятный исполнитель. Умеет слушать, лишних вопросов не задает. Время не тянет. Работу выполнила на отлично, думаю продолжим сотрудничество!
Юрий очень приятный заказчик, сработались сразу. Хорошо поставлено ТЗ, на связь выходит сразу. Буду рада снова поработать.