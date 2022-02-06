Доработка анкеты регистрации репетитора

1) Нужно отрисовала детальную карточку, примеры остальных покажу. Что надо: Берём за основу карточки с сайта https://www.screwfix.com/p/makita-dlx2221st-18v-5-0ah-li-ion-lxt-brushless-cordless-twin-pack/101kj, немного переделаем ее, Quick view довести до ума тоже Некоторые элементы можно взять из https://www.vseinstrumenti.ru/instrument/shurupoverty/akkumulyatornye-dreli/bezudarnye/ryobi/shurupovert-one-r18dd3-0/ 2) Отрисовать копирайт вот пример с копирайтом, когда компания разработчик ...