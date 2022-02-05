Нужен дизайн нескольких страниц

Дизайн сайтовЗакрыт24 заявки1105 просмотров
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Подробности описал в файле

https://docs.google.com/document/d/1T-qsECJeSPVzDAuThlLXdVqKApEhKrKEs8Ax1a8_Wwc/edit?usp=sharing

От вас жду возможный срок реализации, стоимость и примеры ваших работ.

Отвечу на вопросы, если они есть.

2 года назад
neuronaut
Дмитрий 
39 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
день назад
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