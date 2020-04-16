neuronaut

Дмитрий neuronaut

 
41 год
9 лет на фриланс-бирже
Был
19 дней назад
Разработка и поддержка сайтов на Bitrix, интернет магазины на Битрикс

Добрый день!


Являюсь сертифицированным разработчиком 1С-Битрик уровня "Профессионал", что подтверждается сертификатами на сайте 1С-Битрикс.

https://dev.1c-bitrix.ru/learning/resume.php?ID=75983218-176844

Так же руковожу командой разработчиков.

Разрабатываем и поддерживаем сайты и интернет магазины на 1С-Битрикс с 2013 года. Выполняем работы любой сложности. Разбираемся в "чужом" коде и доводим проект до уверенного запуска.

В данный момент в команде 5 разработчиков 1С-Битрикс, все с опытом и сертификацией от 1С-Битрикс.

Работаем с высокими нагрузками, умеем делать быстрые сайты.

Возможна работа на тестовом сервере, что исключает простои и ошибки выполнения.

Нас выбирают, когда требуется стабильность и уверенность в результате. Нацелены на продолжительное сотрудничество, многие клиенты с нами более 5 лет.

Примеры проектов:

https://novacentr.ru/

https://www.divano.ru/

https://rutector.ru/

https://www.akm.ru/

https://planetaplitki.ru/

Что умеем:

  • Аудит кода и верстки, способность разбираться в чужом коде

  • Ускорение сайтов и интернет-магазинов

  • Разработка сайтов и интернет-магазинов

  • Интеграция магазинов с 1С и CRM

  • Адаптация верстки под мобильные устройства

  • Разработка новых разделов сайта, доработка существующих

  • Перенос сайтов на Битрикс

  • Настройка платежных систем, служб доставок, интеграция со сторонними сервисами

Связь

  • skype: neuro_naut

  • tg: molotokstudio

Работаем по безналу, договор РФ.

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Отзывы заказчиков

anodin
39 лет
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$65
10 баллов
2 года назад
Починить битрикс
Все отлично. Задача выполнена. Рекомендую к сотрудничеству.
Спасибо за заказ, все отлично)
Ответный отзыв
quaattrroo
Рустам 
43 года
7 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$100
10 баллов
2 года назад
Доработать сайт на битриксе
Дмитрий отличный исполнитель! Долго искал на разных ресурсах специалиста по битриксу, постоянно были сомнения , когда пообщался с Дмитрием сразу понял, что искал именно такого исполнителя. Задача выполнена в срок и даже раньше, все пожелания и доработки были учтены. Спасибо за проделанную работу , теперь будем сотрудничать на постоянной основе.
С Рустамом работать легко и приятно) Четко ставит задачу, быстро принимает и оплачивает. Спасибо за заказ, надеюсь на долгосрочное сотрудничество :)
Ответный отзыв
bicomm
42 года
11 лет в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
5 лет назад
Собрать данные с сайта Битрикс для передачи аналитики
Отличная работы, быстро по ТЗ, сделали, запустили, протестировали. Рекомендую!
Сотрудничеством доволен, спасибо за заказ)
Ответный отзыв
Vixen84
Максим 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
5 лет назад
Обновить сайта на Битрикс
Дмитрий настоящий профи по Битриксу, ни каких лишних вопросов все четко и по делу, с ним очень легко работать. Рекомендую всем кому нужен хороший специалист по Битрикс. Надеюсь на дальнейшие сотрудничество.
С Максимом работать легко и приятно. Четко ставит задачу, быстро отвечает на вопросы, оплачивает мгновенно) Только положительные эмоции, надеюсь на долгосрочное сотрудничество.
Ответный отзыв
Neora272
34 года
10 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$40
10 баллов
5 лет назад
Нужно обновить каталог товаров на bitrix из файла .csv
Отличный исполнитель, быстро справился с задачей. Рекомендую!
Спасибо за задачу, работать легко и приятно :) Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
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