Разработка и поддержка сайтов на Bitrix, интернет магазины на Битрикс

Добрый день!





Являюсь сертифицированным разработчиком 1С-Битрик уровня "Профессионал", что подтверждается сертификатами на сайте 1С-Битрикс.

https://dev.1c-bitrix.ru/learning/resume.php?ID=75983218-176844

Так же руковожу командой разработчиков.



Разрабатываем и поддерживаем сайты и интернет магазины на 1С-Битрикс с 2013 года. Выполняем работы любой сложности. Разбираемся в "чужом" коде и доводим проект до уверенного запуска.

В данный момент в команде 5 разработчиков 1С-Битрикс, все с опытом и сертификацией от 1С-Битрикс.

Работаем с высокими нагрузками, умеем делать быстрые сайты.

Возможна работа на тестовом сервере, что исключает простои и ошибки выполнения.

Нас выбирают, когда требуется стабильность и уверенность в результате. Нацелены на продолжительное сотрудничество, многие клиенты с нами более 5 лет.

Примеры проектов:

https://novacentr.ru/

https://www.divano.ru/

https://rutector.ru/

https://www.akm.ru/

https://planetaplitki.ru/

Что умеем:

Аудит кода и верстки, способность разбираться в чужом коде

Ускорение сайтов и интернет-магазинов

Разработка сайтов и интернет-магазинов

Интеграция магазинов с 1С и CRM

Адаптация верстки под мобильные устройства

Разработка новых разделов сайта, доработка существующих

Перенос сайтов на Битрикс

Настройка платежных систем, служб доставок, интеграция со сторонними сервисами

Связь

skype: neuro_naut

tg: molotokstudio

tel: +7 978 222 I5 2O

[email protected]

Работаем по безналу, договор РФ.