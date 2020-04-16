Добрый день!
Являюсь сертифицированным разработчиком 1С-Битрик уровня "Профессионал", что подтверждается сертификатами на сайте 1С-Битрикс.
https://dev.1c-bitrix.ru/learning/resume.php?ID=75983218-176844
Так же руковожу командой разработчиков.
Разрабатываем и поддерживаем сайты и интернет магазины на 1С-Битрикс с 2013 года. Выполняем работы любой сложности. Разбираемся в "чужом" коде и доводим проект до уверенного запуска.
В данный момент в команде 5 разработчиков 1С-Битрикс, все с опытом и сертификацией от 1С-Битрикс.
Работаем с высокими нагрузками, умеем делать быстрые сайты.
Возможна работа на тестовом сервере, что исключает простои и ошибки выполнения.
Нас выбирают, когда требуется стабильность и уверенность в результате. Нацелены на продолжительное сотрудничество, многие клиенты с нами более 5 лет.
Примеры проектов:
Что умеем:
Аудит кода и верстки, способность разбираться в чужом коде
Ускорение сайтов и интернет-магазинов
Разработка сайтов и интернет-магазинов
Интеграция магазинов с 1С и CRM
Адаптация верстки под мобильные устройства
Разработка новых разделов сайта, доработка существующих
Перенос сайтов на Битрикс
Настройка платежных систем, служб доставок, интеграция со сторонними сервисами
Связь
skype: neuro_naut
tg: molotokstudio
tel: +7 978 222 I5 2O
Работаем по безналу, договор РФ.
Портфолио
- Сертификат 1С-Битрикс Профессионал194 просмотра
- Поддержка магазина DIVANO.RU346 просмотров
- Automoyka.ua223 просмотра
- Moymay.ru273 просмотра
- Разработка сайта Кейлук236 просмотров
- Лейка355 просмотров
- Разработка сайта colori37.com283 просмотра