Собрать сайт на Аспро

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Закрыт1 заявка190 просмотров

Добрый день !
Нужен свободный спец для сборки сайта на Аспро. В основном работа через стандартные настройки, загрузка каталога, убрать лишнее, поменять шаблоны по готовой верстке. Жду в отклике ваш тариф за час работы, пример собранного сайта на Аспро и тг для связи.

1С-БитриксАСПРО
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neuronaut
Дмитрий 
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