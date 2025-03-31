Необходимо разработать интерактивную карту Яндекс с метками для различных услуг на сайте на WordPress. Для администраторов требуется функционал загрузки данных из таблицы Excel. Посетители смогут фильтровать метки по региону и виду рекламы, а также просматривать подробную информацию о рекламных площадях при клике на иконки.