Бекенд разработка

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок305 просмотров

Добрый день, ищется опытный бекенд который может делать нестандартные решения, умеет включать голову, предлагать лучшие альтернативы. Не работаю с агенствами, менеджерами и тп, могу однако взять в аренду специалиста.

ТЗ:

Предпочтительный технологический стек:

  • Язык программирования: Python

  • Фреймворк: FastAPI или Django Rest Framework (предпочтительно FastAPI)

  • База данных: PostgreSQL

  • Инфраструктура: Выделенный сервер (например, Hetzner)

  • Хранение файлов: Локальное хранилище или интеграция внешнего хранилища (например, Hetzner Storage Box)

  • Контейнеризация: Docker

  • OCR: Google Vision API (предпочтительно), альтернативно Tesseract OCR (если экономия бюджета)

  • Изображения и питательность: Edamam API, Nutritionix API, Spoonacular API

  • Генерация изображений: OpenAI DALL-E, Stable Diffusion API

  • Рекомендации и ML: Python-библиотеки (scikit-learn, pandas, NumPy) и OpenAI API (GPT-4)

Требования к архитектуре:

  • RESTful API

  • Поддержка авторизации (JWT)

  • Хорошая масштабируемость

  • Четкая документация API (Swagger/OpenAPI)

  • Unit-тесты на ключевые методы

  • Настройка резервного копирования и мониторинга (Prometheus, Grafana)

Этапы реализации:

  1. Настройка инфраструктуры (Docker, база данных на Hetzner)

  2. Реализация OCR-сервиса

  3. Интеграция API изображений и питательности

  4. Разработка системы персонализированных рекомендаций

  5. Разработка API для QR-кодов

  6. Финальное тестирование и документация API

Реализовать проекту начинаем с понедельника. Мне нужно знать стоимость часа вашей работы, проектно оплаты также не будет.


DjangoFastAPIPythonREST APIИнтеграция APIРазработка APIРазработка бэкенда
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