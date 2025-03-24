Frontend со знаниями Strapi

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок32 просмотра

Нужен специалист, который поможет интегрировать react с strapi.

Многостраничный сайт, подробности в ЛС

Next.jsReactИнтеграция верстки
месяц назад
notequal21
Кирилл 
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Был
14 дней назад

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