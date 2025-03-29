Создание чат-бота для автосалона с функционалом автоматического ответа на запросы в нерабочее время, отправкой информации о моделях авто, организацией тест-драйвов через Google Календарь и поздравлениями после покупки. Бот должен интегрироваться с CRM или Google Таблицами для работы с данными и напоминаниями о ТО и акциях.
Карта с метками, которые можно выбрать и выгрузить в таблицу
Приветствую!
Сайт с CMS Вордпресс: https://mediafasad.moscow/
1) Для админа, нужно сделать: страница загрузки данных в базу из таблицы Эксель (во вложении пример таблицы).
2) Для посетителей сайта: интерактивная карта Яндекс, на которой будут отображаться метки (иконки для разных типов услуг я предоставлю), справа от карты поле фильтра:
Регион (выпадающий поле-список, данные предоставлю)
Вид рекламы (3 шт)
Подвид (связанное поле-список с предыдущим)
Посетитель сайта может кликнуть на иконку рекламной площади, всплывает окно с фотографией (В окне может подтянуться 2 или более рекламных площадей - сторона А, Б или допустим в метрополитене на конкретной станции может быть несколько рекламных площадей) + данные из таблицы под фото (подвид рекламы, сторона А или Б, стоимость за 1 показ, номер рекламной площади).
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