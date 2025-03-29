Приветствую!

Сайт с CMS Вордпресс: https://mediafasad.moscow/

1) Для админа, нужно сделать: страница загрузки данных в базу из таблицы Эксель (во вложении пример таблицы).

2) Для посетителей сайта: интерактивная карта Яндекс, на которой будут отображаться метки (иконки для разных типов услуг я предоставлю), справа от карты поле фильтра:

Регион (выпадающий поле-список, данные предоставлю)

Вид рекламы (3 шт)

Подвид (связанное поле-список с предыдущим)

Посетитель сайта может кликнуть на иконку рекламной площади, всплывает окно с фотографией (В окне может подтянуться 2 или более рекламных площадей - сторона А, Б или допустим в метрополитене на конкретной станции может быть несколько рекламных площадей) + данные из таблицы под фото (подвид рекламы, сторона А или Б, стоимость за 1 показ, номер рекламной площади).