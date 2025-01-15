Требуется разработка фронтенда для B2B онлайн-маркетплейса товаров народного потребления. Платформа должна поддерживать регистрацию пользователей, добавление товаров в корзину, оформление заказа, отзывы и чат с продавцом для покупателей, создание карточек товара и подтверждение заказов для продавцов, а также функции администрирования. Используйте Next.js или Nuxt.js, предоставляем макеты в Figma и документацию бэкенда в Swagger.