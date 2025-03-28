Залить игру на хостинг

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Закрыт11 заявок228 просмотров

Проблема, как я понял в этом файле, не смог подключить на сайт, все откатил как было,

файли водил

USER

PAS

DB не выходит подключиться выдает ошибку 404

PHP
месяц назад
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