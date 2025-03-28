Необходимо разработать бота для записи на визу Франции через VFS Global. Бот должен мониторить наличие слотов, автоматически записывать пользователей, обрабатывать оплату сервисного сбора и уведомлять в Telegram. Требуется поддержка многопоточности, обход защиты сайта, а также настройка и запуск бота с последующей поддержкой. Инфраструктура включает виртуальный сервер и дополнительные сервисы.
Залить игру на хостинг
Проблема, как я понял в этом файле, не смог подключить на сайт, все откатил как было,
файли водил
USER
PAS
DB не выходит подключиться выдает ошибку 404
Заявки фрилансеров
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