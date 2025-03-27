Необходимо разработать сайт для интернет-магазина, включающий оплату входа в закрытый телеграм-канал с индивидуальными кодами для пользователей. Также требуется интеграция реферальной программы, позволяющей пользователям, оплатившим доступ, вводить код для получения реферальной ссылки и зарабатывать с каждой покупки по 1000₽. Должна быть возможность дальнейшей модификации для партнерской программы.
Создание бота для регисерации.
Здравствуйте! Готов заплатить за работу! Нужен бот для автоматического бронирования очереди на сайте https://esia.epd-portal.ru/auth/signin?OauthKey=67dcc681-a58a-411c-9158-546a253ccb7a&client=EOPP , Очень нуждаюсь был бы рад получить заказ быстрее.
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