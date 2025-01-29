Сайт на Tilda

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт14 заявок235 просмотров

Разработка лендинга автосервиса на Tilda (бесплатный тариф).
Необходим сайт с чистым и аккуратным дизайном, без агрессивных элементов.
Требуется:

  • Адаптация под ПК и мобильные устройства

  • Поддержка русского языка

  • Контактная форма, политика конфиденциальности и соглашение по cookies

  • Использование оптимизированных и уникальных изображений (webp)

  • Структура сайта:

    • Главная страница

    • Категории услуг

    • О нас

    • Контакты

    • Страница «Спасибо»

    • Политика конфиденциальности
      Контент (тексты и изображения) будет сгенерирован AI, важно — сохранить логику и структуру.
      Пример для ориентира: torquemasters5.com

TildaСоздание лендингов
месяц назад
guest_1742482135102
месяц в сервисе
Был
3 дня назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям

Заявки фрилансеров

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