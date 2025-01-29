Требуется разработка бота для автоматизированной накрутки зрителей, подписчиков и просмотров на платформах Twitch, Kick и Trovo. Бот должен интегрироваться с Tilda CRM, обрабатывать задания и выполнять накрутку согласно заданным параметрам. Ожидается выполнение до 10 операций одновременно и бесперебойная работа 24/7. Срок разработки — до 30 дней, бюджет — до 12,000 р.