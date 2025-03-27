Разработать Телеграм бота с мини-приложением

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок69 просмотров

Необходимо разработать Telegram-бота с мини-приложением для бронирования авиабилетов. Система должна быть интегрирована с агрегатором авиабилетов Aviasales и поддерживать два языка (таджикский и русский).

Сценарий работы бота:

  1. Старт работы:

  • Приветствие пользователя и главное меню с выбором действий: • ?? Поиск билетов • ? Мои бронирования • ?? Настройки • ? Поддержка

  1. Поиск билетов:

  • Ввод города вылета и прилета (с удобным интерфейсом подсказок).

  • Выбор даты вылета и даты обратного рейса.

  • Выбор количества пассажиров и класса обслуживания.

  • Демонстрация списка доступных рейсов с указанием авиакомпании, времени вылета и прилета, продолжительности рейса, стоимости и кнопкой выбора рейса.

  1. Бронирование билета:

  • Запрос данных пассажиров (ФИО латиницей, дата рождения, паспортные данные).

  • Возможность выбора дополнительных услуг (места в самолете, багаж).

  • Отображение итоговой информации о рейсе и стоимости перед подтверждением.

  1. Оплата:

  • Выбор способа оплаты: банковская карта, QR-код, электронные кошельки.

  • После оплаты отправка пользователю электронного билета (PDF и QR-код) и подтверждения бронирования.

  1. Управление бронированиями:

  • Просмотр активных бронирований с возможностью детального просмотра и отмены билета (если разрешено условиями авиакомпании).

  1. Уведомления:

  • Напоминания о рейсах за сутки и за несколько часов до вылета.

  • Информирование об изменениях рейса (задержка, перенос).

  1. Поддержка:

  • FAQ (часто задаваемые вопросы).

  • Чат с оператором.

Требуется качественный, удобный и интуитивно понятный дизайн интерфейса с учетом удобства использования.

Пишите цену и сроки мне в телеграм @dooottj или на почту [email protected]

TelegramИнтеграция APIСоздание ботов
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