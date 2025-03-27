Требуется разработка бота для автоматизированной накрутки зрителей, подписчиков и просмотров на платформах Twitch, Kick и Trovo. Бот должен интегрироваться с Tilda CRM, обрабатывать задания и выполнять накрутку согласно заданным параметрам. Ожидается выполнение до 10 операций одновременно и бесперебойная работа 24/7. Срок разработки — до 30 дней, бюджет — до 12,000 р.
Разработать Телеграм бота с мини-приложением
Необходимо разработать Telegram-бота с мини-приложением для бронирования авиабилетов. Система должна быть интегрирована с агрегатором авиабилетов Aviasales и поддерживать два языка (таджикский и русский).
Сценарий работы бота:
Старт работы:
Приветствие пользователя и главное меню с выбором действий: • ?? Поиск билетов • ? Мои бронирования • ?? Настройки • ? Поддержка
Поиск билетов:
Ввод города вылета и прилета (с удобным интерфейсом подсказок).
Выбор даты вылета и даты обратного рейса.
Выбор количества пассажиров и класса обслуживания.
Демонстрация списка доступных рейсов с указанием авиакомпании, времени вылета и прилета, продолжительности рейса, стоимости и кнопкой выбора рейса.
Бронирование билета:
Запрос данных пассажиров (ФИО латиницей, дата рождения, паспортные данные).
Возможность выбора дополнительных услуг (места в самолете, багаж).
Отображение итоговой информации о рейсе и стоимости перед подтверждением.
Оплата:
Выбор способа оплаты: банковская карта, QR-код, электронные кошельки.
После оплаты отправка пользователю электронного билета (PDF и QR-код) и подтверждения бронирования.
Управление бронированиями:
Просмотр активных бронирований с возможностью детального просмотра и отмены билета (если разрешено условиями авиакомпании).
Уведомления:
Напоминания о рейсах за сутки и за несколько часов до вылета.
Информирование об изменениях рейса (задержка, перенос).
Поддержка:
FAQ (часто задаваемые вопросы).
Чат с оператором.
Требуется качественный, удобный и интуитивно понятный дизайн интерфейса с учетом удобства использования.
Пишите цену и сроки мне в телеграм @dooottj или на почту [email protected]
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $110Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 дней назад
Требуется разработка мини-приложения, бота и сайта в Telegram на тему обмена валют. Основные функции и детали проекта будут обсуждены с исполнителем. Ожидается качественная реализация и соблюдение сроков.Веб-программирование21 заявкаЗакрыт8 дней назад
Требуется оптимизация сайта на WordPress с выполнением различных задач в области веб-программирования. Ожидаются предложения от специалистов, знакомых с платформой WP.Веб-программирование15 заявокЗакрыт8 дней назад
Необходимо реализовать сайт на CS-Cart на пустом шаблоне, включая создание концепции, дизайн и верстку. Исполнитель должен обеспечить полную разработку шаблона, включая интерактивные элементы и администраторский модуль. Оптимизация сайта под SEO и публикация на сервере также входят в задачи. Контент будет загружаться заказчиком.Веб-программирование5 заявокЗакрытмесяц назад
Требуется разработать бота для автоматического бронирования электронной очереди на сайте регистрации грузовиков. Бот должен отслеживать освобождение мест, отправлять уведомления о доступных датах регистрации и иметь возможность ставить машину в очередь. Ищем специалистов с опытом подобной работы.Веб-программирование9 заявокЗакрытмесяц назад
Необходимо разработать USB токен для авторизации на сайте. Токен должен выглядеть как тестер зарядки и передавать данные через COM-порт. Также требуется вывод информации на дисплей. Нужно написать код, подобрать железо или использовать готовые решения. Авторизация с сервером осуществляется через Web Serial API из браузера.Веб-программирование5 заявокЗакрыт8 дней назад
Требуется внести правки в сайт, развернутый на базе PHP шаблона. Задача должна быть выполнена оперативно в течение 1-2 дней. Подробности указаны в ТЗ. Ожидаем предложений по стоимости и заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве для будущих задач.Веб-программирование6 заявокЗакрыт8 дней назад