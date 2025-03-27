Необходимо разработать Telegram-бота с мини-приложением для бронирования авиабилетов. Система должна быть интегрирована с агрегатором авиабилетов Aviasales и поддерживать два языка (таджикский и русский).

Сценарий работы бота:

Старт работы:

Приветствие пользователя и главное меню с выбором действий: • ?? Поиск билетов • ? Мои бронирования • ?? Настройки • ? Поддержка

Поиск билетов:

Ввод города вылета и прилета (с удобным интерфейсом подсказок).

Выбор даты вылета и даты обратного рейса.

Выбор количества пассажиров и класса обслуживания.

Демонстрация списка доступных рейсов с указанием авиакомпании, времени вылета и прилета, продолжительности рейса, стоимости и кнопкой выбора рейса.

Бронирование билета:

Запрос данных пассажиров (ФИО латиницей, дата рождения, паспортные данные).

Возможность выбора дополнительных услуг (места в самолете, багаж).

Отображение итоговой информации о рейсе и стоимости перед подтверждением.

Оплата:

Выбор способа оплаты: банковская карта, QR-код, электронные кошельки.

После оплаты отправка пользователю электронного билета (PDF и QR-код) и подтверждения бронирования.

Управление бронированиями:

Просмотр активных бронирований с возможностью детального просмотра и отмены билета (если разрешено условиями авиакомпании).

Уведомления:

Напоминания о рейсах за сутки и за несколько часов до вылета.

Информирование об изменениях рейса (задержка, перенос).

Поддержка:

FAQ (часто задаваемые вопросы).

Чат с оператором.

Требуется качественный, удобный и интуитивно понятный дизайн интерфейса с учетом удобства использования.



Пишите цену и сроки мне в телеграм @dooottj или на почту [email protected]