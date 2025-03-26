Реализовать сайт на CS cart, на пустом шаблоне, и настроить по ТЗ

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок261 просмотр

Реализовать сайт на CS cart, на пустом шаблоне, и настроить по ТЗ.

Нужно сделать :
- создать концепции сайта, информационное проектирование (с согласованием с заказчиком);
- создать эскиза базового дизайна (с согласованием с заказчиком);
- реализовать дизайна оригинал-макета,
- сделать верстку статического шаблона первой и внутренней страниц сайта;
- реализовать работающего шаблона сайта, включая полную разработку «визуала», ссылки, интерактивные элементы;
- программирование, подключение администраторского модуля, верстка страниц для наполнения контента (наполнение сайта контентом заказчик осуществляет самостоятельно). Модуль администратора сайта является полностью интерактивным и управляемым на стороне Заказчика без привлечения разработчиков к поддержке сайта;
- подготовка, редактирование, верстка, загрузка контента на сайт осуществляется Заказчиком.
- оптимизация сайта под поисковые системы осуществляется Исполнителем.
- сделать публикацию сайта на сервере, тестирование, прописка в поисковых системах и каталогах Yandex, Google, Mail, Rambler и других.

Верстка страницОптимизация кодаСоздание сайтов
месяц назад
Art111333
Арсений 
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