Реализовать сайт на CS cart, на пустом шаблоне, и настроить по ТЗ.

Нужно сделать :

- создать концепции сайта, информационное проектирование (с согласованием с заказчиком);

- создать эскиза базового дизайна (с согласованием с заказчиком);

- реализовать дизайна оригинал-макета,

- сделать верстку статического шаблона первой и внутренней страниц сайта;

- реализовать работающего шаблона сайта, включая полную разработку «визуала», ссылки, интерактивные элементы;

- программирование, подключение администраторского модуля, верстка страниц для наполнения контента (наполнение сайта контентом заказчик осуществляет самостоятельно). Модуль администратора сайта является полностью интерактивным и управляемым на стороне Заказчика без привлечения разработчиков к поддержке сайта;

- подготовка, редактирование, верстка, загрузка контента на сайт осуществляется Заказчиком.

- оптимизация сайта под поисковые системы осуществляется Исполнителем.

- сделать публикацию сайта на сервере, тестирование, прописка в поисковых системах и каталогах Yandex, Google, Mail, Rambler и других.