Требуется разработать бота для автоматического бронирования электронной очереди на сайте регистрации грузовиков. Бот должен отслеживать освобождение мест, отправлять уведомления о доступных датах регистрации и иметь возможность ставить машину в очередь. Ищем специалистов с опытом подобной работы.
Реализовать сайт на CS cart, на пустом шаблоне, и настроить по ТЗ
Реализовать сайт на CS cart, на пустом шаблоне, и настроить по ТЗ.
Нужно сделать :
- создать концепции сайта, информационное проектирование (с согласованием с заказчиком);
- создать эскиза базового дизайна (с согласованием с заказчиком);
- реализовать дизайна оригинал-макета,
- сделать верстку статического шаблона первой и внутренней страниц сайта;
- реализовать работающего шаблона сайта, включая полную разработку «визуала», ссылки, интерактивные элементы;
- программирование, подключение администраторского модуля, верстка страниц для наполнения контента (наполнение сайта контентом заказчик осуществляет самостоятельно). Модуль администратора сайта является полностью интерактивным и управляемым на стороне Заказчика без привлечения разработчиков к поддержке сайта;
- подготовка, редактирование, верстка, загрузка контента на сайт осуществляется Заказчиком.
- оптимизация сайта под поисковые системы осуществляется Исполнителем.
- сделать публикацию сайта на сервере, тестирование, прописка в поисковых системах и каталогах Yandex, Google, Mail, Rambler и других.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование9 заявокЗакрытмесяц назад
Необходимо разработать USB токен для авторизации на сайте. Токен должен выглядеть как тестер зарядки и передавать данные через COM-порт. Также требуется вывод информации на дисплей. Нужно написать код, подобрать железо или использовать готовые решения. Авторизация с сервером осуществляется через Web Serial API из браузера.Веб-программирование5 заявокЗакрыт8 дней назад
Требуется внести правки в сайт, развернутый на базе PHP шаблона. Задача должна быть выполнена оперативно в течение 1-2 дней. Подробности указаны в ТЗ. Ожидаем предложений по стоимости и заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве для будущих задач.Веб-программирование6 заявокЗакрыт8 дней назад
Требуется разработать простой бот или парсинг приложения, возможно в формате телеграмм бота. Реализация на усмотрение разработчика, важно обеспечить качественную работу. Все детали будут обсуждены в процессе.Веб-программирование19 заявокЗакрыт8 дней назад
Требуется специалист по WordPress для перевода купленного шаблона на русский язык и его адаптации под интернет-магазин. Необходима реализация с учетом конкретного технического задания.Веб-программирование16 заявокЗакрыт8 дней назад
- $20
Требуется разработка скрипта на Python для парсинга данных с vk.com по заданным ссылкам. Сбор информации о пользователях, включая количество фоловеров, даты публикаций, медиа-контент, текст описания и комментарии. Скрипт должен поддерживать возможность возобновления загрузки при сбоях. Предоплата не предусмотрена.Веб-программирование8 заявокЗакрыт9 дней назад
Требуется исправить и доработать готовый проект на PHP и MariaDB. Необходимы изменения в структуре БД для поддержки контента из различных RSS, реализация UI для ручного добавления ссылок, автоматизация загрузки контента с RSS, косметические правки на страницах, а также создание API для доступа к атрибутам в БД. Задание включает конкретные ссылки на RSS.Веб-программирование6 заявокЗакрыт24 дня назад
- $30
Необходимы визуальные правки для устаревшего сайта на MODX. Требуется улучшить вёрстку, создать аккуратные блоки и слайдеры в одном разделе. Работы должны быть выполнены со вкусом и аккуратностью. Срок выполнения - 1-2 дня.Веб-программирование1 исполнительЗавершенмесяц назад