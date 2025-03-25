Требуется специалист по WordPress для перевода купленного шаблона на русский язык и его адаптации под интернет-магазин. Необходима реализация с учетом конкретного технического задания.
Нужно создать простой бот или парсинг приложения
Нужно создать простой бот или парсинг приложения, можно в виде телеграмм бота сделать.
Детально опишу при обсуждение, и покажу все подробности.
По реализации на усмотрение разработчика, главное чтобы работало качественно!
Заявки фрилансеров
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