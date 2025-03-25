Нужно создать простой бот или парсинг приложения

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Закрыт19 заявок246 просмотров

Нужно создать простой бот или парсинг приложения, можно в виде телеграмм бота сделать.

Детально опишу при обсуждение, и покажу все подробности.

По реализации на усмотрение разработчика, главное чтобы работало качественно!

Создание ботовСоздание парсеров
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