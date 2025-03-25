Создать бот со списком медитаций

Он должен включать :

О мастере

Список медитаций с их назначением выпадающим списком

Окно с реквизитами и ссылками на оплату : по ссылке переход на сервисы по оплате в Украине и международные ( уже подключен счет - только указать ссылку )

После оплаты возможность ввести код от партнера для получения скидки как самому покупатели так и по реферальной программе партнеру ( по его коду )

Сама медитация аудиофайлом

без возможности скачать