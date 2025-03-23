Нужен фронтенд разработчик для создания веб-приложения на Angular. Ожидается сборка фронтенда и реализация функционала. Задача требует опытного специалиста в разработке интерфейсов.
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Допилить и сверстать 1 страницу на тильде
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