Допилить и сверстать 1 страницу на тильде

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки71 просмотр

Допилить и сверстать 1 страницу на тильде

TildaВерстка страниц
месяц назад
infotake
Сергей 
42 года
16 лет в сервисе
Был
19 дней назад
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Выбранный исполнитель

Javaenjoyer
Андрей Лир 
29 лет
месяц в сервисе
Был
21 день назад
месяц назад
$19
1 день
Escrow

Заявки фрилансеров

Javaenjoyer
Андрей Лир 
29 лет
месяц в сервисе
Был
21 день назад
месяц назад
Муродулла
 
23 года
год в сервисе
Был
2 часа назад
5 отзывов
месяц назад