Развернуть веб-калькулятор на сайте.

Приветствую,

Интересует стоимость и сроки разработки веб-калькулятора на основе готового exel калькулятора во вложении.

Техническое задание (ТЗ)

на доработку веб-калькулятора расчета стоимости модульных котельных

1. Общие сведения

Цель проекта:

Создать веб-калькулятор для расчета стоимости модульных котельных на основе существующего Excel-файла с формулами. Калькулятор должен быть интегрирован в сайт с возможностью персонального доступа через личный кабинет (ЛК).

Задачи:

Проанализировать и доработать текущий Excel-калькулятор.

Перенести логику расчета из Excel в веб-формат.

Реализовать личный кабинет для сохранения и управления расчетами.

Обеспечить безопасность данных и удобный интерфейс.

2. Описание текущего состояния

Исходные данные:

Готовый Excel-файл с формулами расчета стоимости (предоставляется заказчиком).

Требуется доработка Excel-файла:

Устранение ошибок (если есть).

Добавление новых параметров (по согласованию).

Оптимизация формул для веб-интеграции.

3. Требования к функционалу

3.1. Веб-калькулятор

Ввод данных:

Поля для основных параметров:

Мощность котельной (кВт) и прочее их готового калькулятора

Тип топлива (газ, дизель, электричество).

Давление, температура, климатические условия.

Дополнительные опции (автоматика, материалы, доставка).

Возможность загружать пользовательские параметры (например, спецификации).

Расчет стоимости:

Использование формул из доработанного Excel-файла.

Автоматический пересчет при изменении входных данных.

Учет динамических цен на оборудование (через админ-панель или API).

Вывод результатов:

Детализированная смета с разбивкой по статьям затрат.

Графики (например, зависимость стоимости от мощности).

Возможность экспорта в PDF, Excel или отправки на email.

3.2. Личный кабинет (ЛК)

Регистрация/авторизация:

Через email, социальные сети или корпоративные аккаунты.

Двухфакторная аутентификация (опционально).

Функционал ЛК:

Сохранение расчетов в истории.

Возможность редактировать/повторно использовать сохраненные расчеты.

Доступ к шаблонам (предустановленным конфигурациям котельных).

Разделение прав:

Клиент: только свои расчеты.

Менеджер: доступ к расчетам клиентов.

Администратор: управление ценами, параметрами, пользователями.

3.3. Интеграция с сайтом

Адаптивный дизайн (под ПК, планшеты, смартфоны).

Совместимость с современными браузерами (Chrome, Firefox, Safari, Edge).

API для подключения к CRM, ERP или другим системам (опционально).

4. Технические требования

Серверная часть:

Язык: Python (Django/Flask), PHP (Laravel), Node.js.

База данных: MySQL, PostgreSQL.

Реализация формул: JavaScript (для фронтенда) или серверные вычисления (для сложных расчетов).

Фронтенд:

Фреймворк: React, Vue.js или Angular.

Библиотеки для графиков: Chart.js, D3.js.

Безопасность:

HTTPS, защита от SQL-инъекций, XSS.

Шифрование данных (логины, расчеты).

Дополнительно:

Логирование действий пользователей.

Резервное копирование данных.

5. Этапы и сроки

Анализ и доработка Excel-файла (5 дней):

Проверка формул, устранение ошибок, согласование новых параметров.

Прототип веб-интерфейса (7 дней):

Дизайн-макет, утверждение заказчиком.

Разработка ядра калькулятора (10 дней):

Перенос формул из Excel в код.

Реализация базового функционала.

Интеграция с ЛК и сайтом (12 дней):

Настройка авторизации, сохранение расчетов, админ-панель.

Тестирование (5 дней):

Проверка корректности расчетов, нагрузки, безопасности.

Внедрение и документация (3 дня):

Развертывание на хостинге, инструкция для пользователей и админов.

Общий срок: ~6 недель.

Примеры калькуляторов-конструкторов конкурентов для анализа:

https://www.nordcompany.ru/kalkulyator-stoimosti-kotelnyh/

https://migplus.ru/kalkulyator/

https://unispb.ru/kotel/

https://termovolt.com/calct-price/kotelnoj

http://octane.su/calculation/