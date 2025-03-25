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Развернуть веб-калькулятор на сайте
Развернуть веб-калькулятор на сайте.
Приветствую,
Интересует стоимость и сроки разработки веб-калькулятора на основе готового exel калькулятора во вложении.
Техническое задание (ТЗ)
на доработку веб-калькулятора расчета стоимости модульных котельных
1. Общие сведения
Цель проекта:
Создать веб-калькулятор для расчета стоимости модульных котельных на основе существующего Excel-файла с формулами. Калькулятор должен быть интегрирован в сайт с возможностью персонального доступа через личный кабинет (ЛК).
Задачи:
Проанализировать и доработать текущий Excel-калькулятор.
Перенести логику расчета из Excel в веб-формат.
Реализовать личный кабинет для сохранения и управления расчетами.
Обеспечить безопасность данных и удобный интерфейс.
2. Описание текущего состояния
Исходные данные:
Готовый Excel-файл с формулами расчета стоимости (предоставляется заказчиком).
Требуется доработка Excel-файла:
Устранение ошибок (если есть).
Добавление новых параметров (по согласованию).
Оптимизация формул для веб-интеграции.
3. Требования к функционалу
3.1. Веб-калькулятор
Ввод данных:
Поля для основных параметров:
Мощность котельной (кВт) и прочее их готового калькулятора
Тип топлива (газ, дизель, электричество).
Давление, температура, климатические условия.
Дополнительные опции (автоматика, материалы, доставка).
Возможность загружать пользовательские параметры (например, спецификации).
Расчет стоимости:
Использование формул из доработанного Excel-файла.
Автоматический пересчет при изменении входных данных.
Учет динамических цен на оборудование (через админ-панель или API).
Вывод результатов:
Детализированная смета с разбивкой по статьям затрат.
Графики (например, зависимость стоимости от мощности).
Возможность экспорта в PDF, Excel или отправки на email.
3.2. Личный кабинет (ЛК)
Регистрация/авторизация:
Через email, социальные сети или корпоративные аккаунты.
Двухфакторная аутентификация (опционально).
Функционал ЛК:
Сохранение расчетов в истории.
Возможность редактировать/повторно использовать сохраненные расчеты.
Доступ к шаблонам (предустановленным конфигурациям котельных).
Разделение прав:
Клиент: только свои расчеты.
Менеджер: доступ к расчетам клиентов.
Администратор: управление ценами, параметрами, пользователями.
3.3. Интеграция с сайтом
Адаптивный дизайн (под ПК, планшеты, смартфоны).
Совместимость с современными браузерами (Chrome, Firefox, Safari, Edge).
API для подключения к CRM, ERP или другим системам (опционально).
4. Технические требования
Серверная часть:
Язык: Python (Django/Flask), PHP (Laravel), Node.js.
База данных: MySQL, PostgreSQL.
Реализация формул: JavaScript (для фронтенда) или серверные вычисления (для сложных расчетов).
Фронтенд:
Фреймворк: React, Vue.js или Angular.
Библиотеки для графиков: Chart.js, D3.js.
Безопасность:
HTTPS, защита от SQL-инъекций, XSS.
Шифрование данных (логины, расчеты).
Дополнительно:
Логирование действий пользователей.
Резервное копирование данных.
5. Этапы и сроки
Анализ и доработка Excel-файла (5 дней):
Проверка формул, устранение ошибок, согласование новых параметров.
Прототип веб-интерфейса (7 дней):
Дизайн-макет, утверждение заказчиком.
Разработка ядра калькулятора (10 дней):
Перенос формул из Excel в код.
Реализация базового функционала.
Интеграция с ЛК и сайтом (12 дней):
Настройка авторизации, сохранение расчетов, админ-панель.
Тестирование (5 дней):
Проверка корректности расчетов, нагрузки, безопасности.
Внедрение и документация (3 дня):
Развертывание на хостинге, инструкция для пользователей и админов.
Общий срок: ~6 недель.
Примеры калькуляторов-конструкторов конкурентов для анализа:
https://www.nordcompany.ru/kalkulyator-stoimosti-kotelnyh/
https://migplus.ru/kalkulyator/
https://termovolt.com/calct-price/kotelnoj
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