https://widestreams.wixsite.com/casino-onlain Это очень грубые наброски. Данный сайт - это информационный портал о казино играх и их поставщиках (провайдерах). Он должен состоять из тех разделов, которые уже имеются. Главная страница должна включать в себя "карусели" из некоторых других разделов, например, блок "провайдеры" показывает нам 4 случайных провайдера из раздела, бонусы - показывает 4 последний (актуальных) бонуса, слоты - демонстрирует 4 случайные игры. А также, необходимо сделать несколько скрытых разделов, которые мы сможем активировать в будущем - "подкасты", раздел, куда можно будет добавлять видео обзоры, новости, награды/голосования. Мы брали за основу данный ресурс - https://www.aboutslots.com/ Что необходимо сделать: редизайн, как пример цветовых решений данный сайт https://ludospinroyal.com/ . Тут понравилось сочетания желтого, черного, серых цветов, а также, бэкграунд из текста и символов. Привести все разделы в общий концепт по дизайну и оформлению. В разделе "провайдеры" мы попытались сделать галерею и краткое описание их, возможно, нужно использовать иной модуль для более хорошей реализации (также, должны быть переходы на отдельную страницу с описанием провайдера (сейчас это сделано с Pragmatic play), важно, чтобы далее все легко можно было редактировать и добавлять прочие бренды. Раздел "Слоты" должен включать в себя ленту из слотов (игр) определенного количества штук на одной странице (например, 20), далее по 20 игр на каждой последующей из страниц, и фильтр по Провайдерам для быстрого поиска по играм. Каждая игра должна быть с описанием, а также интегрирована в отдельную страницу сайта, чтобы посетитель мог поиграть в нее. Примеры таких разделов: 1) Общая - https://www.aboutslots.com/casino-slots 2) Целевая страница с игрой https://www.aboutslots.com/casino-slots/emotiwins Таким образом, выбирая игру из списка на общей странице, человек попадает на отдельную страницу посвященную игре, где будет ее описание, а также, бесплатная возможность играть в эту игру. Список всех игр у нас также подготовлен, весь текст (информационное наполнение) мы предоставим. Раздел "Казино" должен быть устроен по аналогии с разделом "Провайдеры", только без перехода на отдельные страницы, а просто, с кратким описанием рядом с логотипом. Раздел "Бонусы" должен быть реализован как новостная лента, куда можно будет легко выкладывать новые посты, а также, делать запланированные посты по времени, для автоматической выдачи.

Самих игр будет достаточно много , не все игры, как на том сайте-примере, но количество достаточно большое. Вот таким образом мы сможем вам их предоставить: https://www.aboutslots.com/casino-slots/ride-the-lightning (((сюда нужно поставить актуальную ссылку на сам слот, тк они меняются))) Первая ссылка на игру а том сайте примере, а красным выделена непосредственно сама игра, которую мы будем встраивать к нам на сайт.