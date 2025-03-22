Сделать бота сигнального

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Закрыт14 заявок35 просмотров

Нужно срочно сделать сигнального бота в телеграм. Задача легкая. Текст, проверка регистрации.

Создание ботов
месяц назад
moneyuho
Данило 
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