Доработка сайта на Битрикс

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  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки286 просмотров

Необходимо выполнить ряд доработок вёрстки и функционала сайта под управлением Битрикс.

Необходимо установить проект локально, предоставляются настройки Docker и бэкап сайта. Результат работ предоставлять в виде коммитов в Github.

1С-БитриксDockerGitHubДоработка сайтовИнтеграция верстки
месяц назад
isuslov
Иван 
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